الجهاد الإسلامي تنتخب زياد النخالة أميناً عاماً وتعلن أسماء بعض أعضاء مكتبها السياسي

رام الله- “القدس العربي”: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الجمعة، انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لها، خلفاً للأمين العام السابق، رمضان عبد الله شلح، كما كشفت عن أسماء بعض أعضاء مكتبها السياسي الجديد.

وقال الناطق باسم الحركة، داود شهاب، خلال مؤتمر صحفي، من مخيم العودة شرقي قطاع غزة، الجمعة، إن الحركة “بدأت التحضيرات لإجراء الانتخابات الداخلية منذ أكثر من عام بإشراف وتوجيه ومتابعة من قبل الأخ المجاهد الكبير رمضان شلح”.

وأضاف: “تم إقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية ولائحة الانتخابات وتم تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجان فرعية في كل الساحات داخل وخارج فلسطين وفي بلدان الشتات والمهجر والتي قامت بدورها بتشكيل الهيئة الانتخابية التي مثلت كل قطاعات الحركة ومؤسساتها التنفيذية التي قامت بانتخاب الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي”.

وأوضح شهاب أن “الانتخابات جرت في كل الساحات وفي وقت متزامن، وبعد يوم طويل وشاق من العمل والمتابعة بدأ مع الساعة الثامنة صباحا أمس الخميس وحتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة، انتهت الانتخابات وعملية فرز النتائج”.

وبيّن أن نسبة كانت عالية جداً في الانتخابات وبلغت 99.3%، مضيفاً أن أغلبية المصوتين كانوا من جيل الشباب، كما شاركت النساء في هذه الانتخابات بشكل لافت.

وكشف شهاب عن أسماء 9 من أعضاء المكتب السياسي للحركة وهم: أكرم العجوري، محمد الهندي، يوسف الحساينة، وليد القططي، محمد حميد، أنور أبو طه، عبد العزيز الميناوي، نافذ عزام، خالد البطش.

فيما لم تعلن الحركة أسماء باقي أعضاء مكتبها السياسي في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 ، وفي سجون الاحتلال لاعتبارات أمنية، وفق ما قال داود شهاب.