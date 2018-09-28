الاتحاد الإفريقي يعاقب الأهلي بسبب تركي آل الشيخ

القاهرة: فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار على النادي الأهلي المصري؛ بسبب تجاوزات جماهيره ضد تركي آل الشيخ، خلال المباراة أمام حوريا الغيني في إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد السلام.

وتلقي الأهلي خطابا رسميا من الكاف يقضي بمنع الحضور الجماهيري في مباراتين للفريق بدوري أبطال أفريقيا، مع إيقاف التنفيذ.

وذكرت إدارة النادي أن العقوبة لن تمنع دخول الجماهير في مباراة وفاق سطيف الجزائري المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال باستاد السلام، لأن العقوبة موقوفة التنفيذ، لكن إن تكررت التجاوزات سيجرى تطبيقها. (د ب أ)