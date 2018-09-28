ساعة مكة تتعرض لصاعقة رعدية خلال رفع أذان صلاة العشاء – (فيديو)

“القدس العربي”: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، تظهر فيه ساعة “الحرم المكي” وهي تتعرض لصاعقة رعدية قوية مساء أمس الخميس، خلال رفع أذان العشاء.

ووثق مقطع فيديو، الذي التقطه أحد المتابعين، لحظة ضرب الصاعة لبرج ساعة مكة، أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة.

وتعد ساعة “مكة المكرمة” أطول ساعة فى العالم بقطر40 متراً وارتفاع 400 متر عن مستوى الأرض. وتتوضع الساعة العملاقة على برج بارتفاع 601 متر، وهو ثاني أطول بناء فى العالم بعد برج “خليفة” في دبي، فيما يصل ارتفاع الساعة من قاعدتها إلى أعلى نقطة في قمة الهلال 251 متراً.

وكان حجاج بيت الله الحرام تفاجأوا بحادثةٍ نادرة الوقوع، حيث أدت رياح شديدة وغير مسبوقة في يوم “التروية”، الثامن من ذي الحجة، إلى كشف ستار الكعبة.