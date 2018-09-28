طفل في العاشرة يقتل جدته في حادثة عرضية في تركيا

اسطنبول: قتل طفل في العاشرة من العمر عرضاً، جدته الثمانينية بمسدس والده بعدما اعتقده لعبة، على ما أفادت صحيفة تركية الجمعة.

وذكرت صحيفة “حرييت” أن الفتى وجه طلقين ناريين لجدته البالغة 89 عاما، ما تسبب لها بإصابة قاتلة في الرأس والفك.

وهو كان يعتقد أن المسدس الذي كان والده يحتفظ به في منزل العائلة، في محافظة آق سراي في وسط تركيا مجرد لعبة، وفق الصحيفة.

وقد استجوبت الشرطة الطفل ووضعته في عهدة هيئات اجتماعية للأحداث بحسب المصدر عينه.

وفتح تحقيق بشأن الوالد بتهمة حيازة سلاح غير مرخص والإهمال. (أ ف ب)