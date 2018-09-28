زوج أحلام يقبلها ويتغزل بها بكلام غريب: “بطتي ووزتي” – (فيديو)

“القدس العربي”: أثار فيديو نشرته الفنانة الإماراتية أحلام ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ظهر معها زوجها في الفيديو وهو يشيد بكريم الأساس الذي تضعه ويقول لها: أنها “جميلة من دون مكياج”.

وظهر مبارك الهاجري، مع الفنانة الخليجية عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”، وهو يشيد بالنوع الجديد من كريم الأساس الذي تضعه، مبينا أنه زاد من جمال زوجته بشكل ملحوظ.

وأوضحت أحلام أن زوجها يتغزّل بها بهذا الشّكل للمرة الأولى، مشدّدة على أنّها معجبة للغاية بإطلالتها وجمال وجهها، وتفكر أنْ تضع لنفسها دائمًا المكياج لنفسها.

فيما قالت هي: إن زوجها يغنّي لها منذ الصّباح الباكر، ويتغزّل بجمالها ويقبّلها، ويقول لها مازحاً: “أنتي بطتي ووزتي”.

ويأتي هذا بعد أن كانت الفنانة أحلام كشفت الفترة السابقة عن اعتزالها لمواقع التواصل الاجتماعي فترة من الوقت، لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، لتعلن عن هذا الخبر من خلال نشر آخر صورة لها.

وجاء تعليق احلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.