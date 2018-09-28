بعد مقتل تارا فارس ..رسالة غاضبة من شذى حسون – (صورة)

لندن – ” القدس العربي ” : بعد ثلاث حوادث متتالية أدت إلى مقتل ثلاث نساء عراقيات شهيرات كان آخرهم بالأمس وصيفة ملكة جمال العراق تارا فارس ، أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن حزنها وغضبها من هذه الأحداث.

حيث نشرت شذى عبر حسابها الخاص على انستغرام صورة جمعت فيها صور كل من خبيرتا التجميل العراقيتان رفيف الياسري ورشا الحسن بالإضافة إلى تارا فارس وكتبت عليها “نساء العراق بأي ذنب قتلوا” إضافةً إلى تواريخ مقتل كل منهنّ.

وأرفقت الصورة بالتعليق :” ترحموا عليهم في هذه الجمعة المباركة و أي احد يتلفظ بكلمة واحدة غير لائقة عنهم و هم ميتين يعتبر إرهابي و بلوك سريع لأن ما اقبل مريضين و معقدين عندي في الصفحة .. الله هُو الحكم العدل و هو غفور رحيم العراق..إلى متى”.