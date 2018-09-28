مقتل رضيع في فيينا هاجمه كلب روتفايلر

فيينا: توفي رضيع في شهره السابع عشر بعد أن هاجمه كلب من نوع روتفايلر عندما كان في نزهة مع جدّيه في فيينا، في حادثة تردّد صداها في النمسا.

وأصيب الرضيع إصابة خطرة في الجمجمة إثر عضّة شرسة وهو توفي في المستشفى في فيينا بعد نقله إلى قسم العناية المركزة في العاشر من أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت وكالة “ايه بي ايه” للأنباء.

وأظهر التحقيق أن صاحبة الكلب التي لم تتفاعل مع مجريات الحادثة كانت مخمورة مع نسبة كحول في دمها تناهز 1,4 غرام في الليتر. وهي كانت تملك الرخصة اللازمة في النمسا لاقتناء فصائل قد تكون خطرة.

وبعد هذه الحادثة، أعلنت بلدية فيينا نيتها تخفيض نسبة الكحول في الدم المسموح بها لأصحاب هذا النوع من الكلاب إلى 0,5 غرام في الليتر. وقد تم القضاء على الكلب البالغ وزنه 50 كيلوغراما الذي تسبب بمقتل الرضيع.

(أ ف ب).