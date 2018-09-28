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إليسا لمتابعيها: لا يجب تأجيل كلمة “أحبك”

Sep 28, 2018

لندن – ” القدس العربي ” : من المعروف عن الفنانة إليسا ​ أنها من أكثر الفنانات اللاتي يتواصلن مع الجمهور، حيث نشرت في الآونة الأخيرة نصيحة أحبّت أن توجهها لكل المتابعين وهي عدم تأجيل قول “أحبك” للأشخاص الموجودين في حياتهم.

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة : “قد لا تمتلكون الفرصة لتقولوا “أحبك” لأولئك الأشخاص الّذين نقدّرهم في حياتنا. هذا أهم شيء لا يجب تأجيله، شاركوا الحب والفرح.. أحبكم”.

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