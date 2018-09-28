بلقيس تهاجم الوسط الفني.. وهكذا قارنت الفنانين العرب بالأجانب – (شاهد)
لندن – ” القدس العربي ” : أثارت الفنانة اليمنية بلقيس الجدل بانتقادها للفنانين العرب ومقارنتهم بالفنانين الأجانب، وذلك من خلال تغريدة لها على حسابها الخاص على تويتر، جاء فيها :”لاحظت من خلال تعاملي مع الأجانب في المجال الفني انهم يعطون رأيهم من دون مجاملات (حلو/مش حلو/ أستطيع/ لا أستطيع/ هل ستدفعين الأجر قبل أو بعد العمل/ لم يعجبني/رائع/الخ)”.
وأضافت بلقيس: “التعامل مع الأخوة العرب تملؤه المساحة الرمادية (ممكن/يعني/بس لو/ يجي أفضل/ قمة الروعة/خيال/مستحيل)”.
لاحظت من خلال تعاملي مع الأجانب في المجال الفني انهم يعطون رأيهم بدون مجاملات (حلو/مش حلو/ أستطيع/ لا أستطيع/ هل ستدفعين الأجر قبل أو بعد العمل/ لم يعجبني/رائع/الخ)
التعامل مع الأخوة العرب تملؤه المساحة الرمادية (ممكن/يعني/بس لو/ يجي أفضل/ قمة الروعة/خيال/مستحيل)
— Balqees (@BalqeesFathi) September 24, 2018
بعد هذا التصريح انهالت التعليقات من قبل متابعيها وعبروا عن استيائهم منها، وهو ما دفعها للرد، بقولها: “تعليقاتي السابقة أثارت حفيظة البعض.. رغم أني خصصت الوسط الفني تحديدا دونا عن المجتمع برمته”.
وتابعت: “الصراحة قد تكون بأدب وبلطافة (لم يعجبني) اذا طلبوا رايي في امر لم يعجبني ترا مو غلط ولا عيب.. الحمدلله على نعمة العقل وكف اللسان والأذى عن الآخرين”.
تغريداتي السابقة اثارت حفيظة البعض -