بلقيس تهاجم الوسط الفني.. وهكذا قارنت الفنانين العرب بالأجانب – (شاهد)

لندن – ” القدس العربي ” : أثارت الفنانة اليمنية بلقيس​ الجدل بانتقادها للفنانين العرب ومقارنتهم بالفنانين الأجانب، وذلك من خلال تغريدة لها على حسابها الخاص على تويتر، جاء فيها :”لاحظت من خلال تعاملي مع الأجانب في المجال الفني انهم يعطون رأيهم من دون مجاملات (حلو/مش حلو/ أستطيع/ لا أستطيع/ هل ستدفعين الأجر قبل أو بعد العمل/ لم يعجبني/رائع/الخ)”.

وأضافت بلقيس: “التعامل مع الأخوة العرب تملؤه المساحة الرمادية (ممكن/يعني/بس لو/ يجي أفضل/ قمة الروعة/خيال/مستحيل)”.

لاحظت من خلال تعاملي مع الأجانب في المجال الفني انهم يعطون رأيهم بدون مجاملات (حلو/مش حلو/ أستطيع/ لا أستطيع/ هل ستدفعين الأجر قبل أو بعد العمل/ لم يعجبني/رائع/الخ)

التعامل مع الأخوة العرب تملؤه المساحة الرمادية (ممكن/يعني/بس لو/ يجي أفضل/ قمة الروعة/خيال/مستحيل) — Balqees (@BalqeesFathi) September 24, 2018

بعد هذا التصريح انهالت التعليقات من قبل متابعيها وعبروا عن استيائهم منها، وهو ما دفعها للرد، بقولها: “تعليقاتي السابقة أثارت حفيظة البعض.. رغم أني خصصت الوسط الفني تحديدا دونا عن المجتمع برمته”.

وتابعت: “الصراحة قد تكون بأدب وبلطافة (لم يعجبني) اذا طلبوا رايي في امر لم يعجبني ترا مو غلط ولا عيب.. الحمدلله على نعمة العقل وكف اللسان والأذى عن الآخرين”.