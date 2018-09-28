فنان سوري يرسم أسماء المناطق التي تم تهجيرها على بقايا “صاروخ روسي” – (صور)

“القدس العربي”: ابتكر فنان سوري طريقة مختلفة لتخليد أسماء المناطق التي تم تهجير سكانها قسراً من قبل النظام السوري وحليفته روسيا، إلى مناطق أخرى، وذلك من خلال رسم أسماء تلك المناطق بخط الثلث المزخرف على مخلفات صاروخ عنقودي لطائرة حربية روسية.

ونقل موقع “زمان الوصل” السوري، عن الفنان السوري “أكرم أبو الفوز”، والذي أطلق على عمله اسم “راجعين”، أنه “استوحى الفكرة من تجربة التهجير التي عاشها مثل غيره في الخيام بعيداً عن أرضهم وبيوتهم، فكان لا بد من عمل أي شيء يحرك ضمائر العالم أو ما تبقى منها ويلفت أنظار العالم لهذه المأساة التي يعيشها السوريون على أرضهم، ومن هنا بدأ فكرة عمله الذي خصصه للمهجرين وأسماء مناطقهم”.

وينحدر “أبو الفوز” من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، والتي كانت أكبر معقل للمعارضة المسلحة في ريف دمشق، قبل تهجير أهلها، حيث أنه يعيش حاليا في ريف حلب الشمالي.

يقول بنبرة ساخرة: إن “وجود كأس شاي أثناء العمل، والذي حُرم منه في الغوطة الشرقية، وسماع أصوات العصافير في السماء التي لم يتأقلم عليها إلا منذ فترة قصيرة، هو ما ميّز تجربته الجديدة، وأصبح بمقدوره أن يرسم وعيونه وعقله في الرسم وليس عند أطفاله خوفاً من قذائف وصواريخ الغدر”.

وأضاف أنه في مكان إقامته الحالي في ريف حلب الشمالي، لم يجد الكثير من العناء في الحصول على المادة الخام لأعماله، فبمجرد أن وطئت قدماه أرض النزوح وجد جميع مخلفات الحرب والقصف.

ويستخدم الآن في عمله حاضنة صاروخ عنقودي مضاد للأفراد يطلق من طائرة روسية، يبلغ ارتفاعها بحدود 95 سم وعرضها بحدود 45 سم ووزنها بحدود 30 كغ، مبينا أن التقنيات التي يعمل عليها هي على منوال ما كان يرسمه في الغوطة الشرقية وبنفس المواد، ولكنه حاول أن تكون أعماله أكثر دقة وتحمل في طياتها رسالته التي أراد إيصالها.

وأردف أبو الفوز قائلاً: “لقد جمعنا بقايا صاروخٍ كان سبباً في آلامنا وأوجاعنا وكان بمثابة خارطة لسوريتنا الجديدة بعدما تكالبت علينا جميع أمم الأرض، إلا من رحم ربي”، مشيرا إلى أن “الميت لا يستطيع أن يخط شاهدة قبره ولكنه كفنان استطاع أن يخطها لأنه حلم يوماً بالحرية والمعيشة الكريمة”.

يشار إلى أن هذا العمل الفني “راجعين”، هو امتداد لما بدأه “أبو الفوز” من مشروع “الرسم على الموت” في مدينته “دوما” قبل خمس سنوات.