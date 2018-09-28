نتنياهو للعالم عن إيران: لدي اعتراف مهم قد يفاجئكم ـ (فيديو)

لندن-“القدس العربي”:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي مع إيران كان له تأثير إيجابي واحد وصفه بأنه لم يكن مقصودا.

وخاطب نتنياهو الحاضرين قائلا: لدي اعتراف مهم قد يفاجئكم، لكن يجب علي أن أعترف بأن الاتفاق النووي مع إيران كان له تأثير إيجابي واحد، لم يقصده أحد، تمثل في تحقيق التقارب بين إسرائيل والعديد من الدول العربية أكثر من أي وقت مضى، واتسم هذا التقارب بحميمية وصداقة لم أرها في حياتي.

وأضاف: “قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل مثل هذا الأمر”. الوفد الإيراني يقاطع خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة.

وأضاف: “قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل مثل هذا الأمر”.