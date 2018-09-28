إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة ـ (صور وفيديو)

غز: أصيب طفل فلسطيني، بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركته في مسيرات "العودة" السلمية.

جاء ذلك على لسان أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال بيان وصل الأناضول نسخة منه.

وقال القدرة: "إن الطفل يوسف أبو ظريفة (11 عاما) أصيب بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الصدر شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

وبدأ فلسطينيون، الجمعة، بالتوافد نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل شرقي قطاع غزة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأطلقت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات "العودة"، على الجمعة السابعة والعشرين من التظاهرات السلمية، اسم "جمعة انتفاضة الأقصى". وأكدت الهيئة، استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، بكسر الحصار وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هُجّر أجدادهم منها عام 1948. من جانبه، أفاد مراسل الأناضول أن الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع وأشعلوا قربها إطارات المركبات المطاطية المستعملة. وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة "حماس" إن "الجماهير الفلسطينية التي فجرت انتفاضة الأقصى في وجه الاحتلال عام 2000، تخرج اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار لتؤكد على أنها ماضية على ذات الدرب". وأضاف أن "الجماهير قادرة على الانفجار من جديد ولن يوقف زحفها إلا تحقيق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار".

الجماهير الفلسطينية التي فجّرت انتفاضة الأقصى في وجه الاحتلال عام2000 ودحرته من غزة ببسالة المقاومة تخرج اليوم في مسيرات العودة وكسر الحصار لتؤكد على أنها ماضيةٌ على ذات الدرب في مواجهة الاحتلال وقادرةٌ على الانفجار من جديد ولن يوقف زحفها إلا تحقيق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار — عبد اللطيف القانوع (@AbedKanoo) September 28, 2018

واندلعت أحداث الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) في 28 سبتمبر/ أيلول 2000 في مدينة القدس، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، المسجد الأقصى، بحماية كبيرة من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. وأسفرت الانتفاضة الثانية، التي استمرت لمدة 5 سنوات، عن استشهاد 4 آلاف و412 فلسطينيا وإصابة 48 ألفا و322 آخرين. وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 186 فلسطينيا وإصابة أكثر من 20 ألفًا بجراح مختلفة.(الأناضول).