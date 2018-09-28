بعد تسمية شارع باسمه.. لافتة تحمل اسم متهم باغتيال الحريري تثير جدلا – (صور)

بيروت – “القدس العربي”: تسبب رفع لافتة تحمل اسم مصطفى بدر الدين، المتهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، خلال مباراة كرة قدم في بيروت، من قبل مناصرين لـ”حزب الله اللبناني” جدلاً من جديد، وذلك بعد أيام من تسمية أحد شوارع بيروت باسمه.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أشخاص برفع لافتة كتب عليها “ملعب الشهيد مصطفى بدر الدين”، وهو قيادي في “حزب الله” قتل في سوريا عام 2016، وذلك خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي النجمة اللبناني والأهلي المصري، ضمن بطولة الأندية العربية على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.

وأثارت اللافتة جدلاً على مواقع التواصل، حيث مدح بها مؤيدون لـ”حزب الله”، بينما أثارت غضبا، لدى أنصار تيار المستقبل وحلفائه، خاصة أنه لم يمر سوى أيام على الجدل الذي تسببه تسمية شارع باسم بدر الدين، في بيروت.

وكان نشطاء لبنانيون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة تفيد بتسمية شارع في الضاحية الجنوبية لبيروت باسم مصطفى بدر الدين، حيث أثارت موجة من الغضب ودعوات إلى إزالة اسم الشارع فورًا، لأن التسمية مخالفة للقوانين، إذ تتطلب ترخيصًا من وزارة الداخلية.

فيما اعتبر مؤيدون لـ”حزب الله”، الذي ينفي أي مسؤولية له عن اغتيال الحريري بتفجير عام 2005، أن أحدًا لن يجرؤ على إزالة اسم الشارع في الضاحية الجنوبية، معقل “حزب الله”.

كما ذكر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أن تسمية أحد شوارع ضاحية بيروت باسم القيادي في “حزب الله” مصطفى بدر الدين، المتهم باغتيال والده رفيق الحريري في شباط 2005، “هي الفتنة بأمها وأبيها”.

يشار إلى أن الإدعاء في محكمة لاهاي اعتبر في الـ11 من الشهر الجاري، أن مصطفى بدر الدين “هو العقل المدبر لعملية اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق”، في حين اعتبر أسماء أخرى وردت في القضية بأنها “منفذة للعملية”.