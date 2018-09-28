إصابة رضيع فلسطيني و7 نشطاء بحالات اختناق خلال تفريق الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في الضفة ـ (فيديو)

رام الله: أصيب رضيع فلسطيني، و7 نشطاء بينهم متضامنين أجانب، بحالات اختناق اليوم الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال مراد شتوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدّوم غربي نابلس، في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن قوة عسكرية فرقت مسيرة، منددة بالاستيطان ومؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وبيّن أن جيش الاحتلال “استهدف المنازل بقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة الرضيع بشار رياض (3 شهور) بحالة اختناق، وتم معالجته ميدانيا”. ولفت إلى سبعة نشطاء بينهم متضامنين أجانب، أصيبوا بحالات اختناق. وتنظم يوم الجمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، بينها كفر قدّوم. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية (غير مرخصة من حكومة الاحتلال الإسرائيلية). (الأناضول).