بومبيو يبحث مع دول الخليج ومصر والأردن تشكيل “ناتو العرب”

واشنطن: بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، الجمعة، تشكيل “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، المسمى بـ”ناتو العرب”.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، بأن بومبيو اجتمع مع وزراء خارجية كل من قطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، والسعودية، والإمارات، ومصر والأردن وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث عملية تشكيل “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، المسمى بـ”ناتو العرب”.

ولفتت نويرت إلى أن بومبيو ووزراء الخارجية العرب، أجروا محادثات مثمرة بخصوص تشكيل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت: “الوزير بومبيو يرغب في مواصلة هذه المحادثات الأسبوع المقبل”.

وأكد بومبيو خلال الاجتماع على أهمية إنهاء تنظيم “الدولة” وباقي المجموعات الإرهابية، وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا واليمن، وضمان عراق متطور يضم الجميع، وإيقاف الأنشطة الضارة لإيران في المنطقة، بحسب نويرت.

وتعمل الإدارة الأمريكية الحالية على إنشاء تحالف عربي، يضمّ الدول الخليجية الست في مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى مصر والأردن، تحت مسمى “تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، وهو ما وصفه الإعلام الدولي بأنه نسخة عربية عن حلف شمال الأطلسي.

(الأناضول)