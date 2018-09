أمريكا.. تحطم طائرة شبح إف-35 في أول حادث من نوعه لهذا الطراز- (صورة)

واشنطن: تحطمت طائرة شبح إف-35 أمريكية في حادث أثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة، الجمعة، بحسب مسؤولين، في حين تم إنقاذ الطيّار.

ويبدو أن الحادث هو الأول لهذه الطائرة الأغلى في التاريخ، غداة أولى طلعاتها القتالية في أفغانستان.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطائرة التابعة لمشاة البحرية “المارينز” تحطمت خارج القاعدة الجوية للمارينز في بوفورت في ساوث كارولاينا.

وأكّد المسؤول “لقد تحطمت تماما”.

وأشار مكتب شرطة بوفورت الى اخراج الطيّار سالما ويجري حاليا تقييم وضعه الصحي.

وتبلغ كلفة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.

والخميس، نفذت طائرات الشبح اف-35 الأمريكية أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار في افغانستان استهدفت مواقع لحركة طالبان بمشاركة أكثر من طائرة أقلعت من سفينة الهجوم البرمائية “يو اس اس اسيكس”.

تعد طائرات اف-35 التي بدأ العمل عليها بداية تسعينات القرن الماضي أغلى منظومة عسكرية في التاريخ الأمريكي إذ تقدر كلفة المشروع بحوالي 400 مليار دولار مع هدف تصنيع 2500 طائرة في العقود المقبلة.

وإذا ما حسبت كلفة خدمة وصيانة الطائرات على امتداد عمرها حتى 2070، يتوقع أن تصل كلفة البرنامج الإجمالية إلى 1.5 ترليون دولار.

ويثني مؤيدو البرنامج على الطائرات لأنها مزودة بتكنولوجيا خفية تجعل أجهزة الرادار عاجزة عن رصدها، وتفوق سرعتها سرعة الصوت، وتوفر قدرات الدعم الجوي اللصيق، وتتميز برشاقة في التحليق، وأجهزة استشعار كثيفة تزود الطيارين بقدر لا مثيل له من المعلومات.

(أ ف ب)

Military plane crash in Beaufort near Joe Allen Drive area. Appears to have crashed on a bluff/island owned by Clarendon Plantations. Not usually many people over there. Praying for the safety of all involved! pic.twitter.com/dM5a8v2lg1

— Sam Richardson (@SamRichardsonAM) September 28, 2018