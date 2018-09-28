ظهور مؤشر جديد لاقتراب زيدان من خلافة مورينيو

“القدس العربي”: وضعت وسائل الإعلام البريطانية علامات استفهام كثيرة حول سبب استمرار تواجد الفرنسي زين الدين زيدان في العاصمة لندن، بعد نهاية ارتباطه الرسمي بحفل الفيفا السنوي لتوزيع جوائز الأفضل، والذي أُسدل الستار عليه، مساء الإثنين الماضي، بحصول لوكا مودريتش على الجائزة الأهم.

صحيفة “ذا صن”، أكدت أن بقاء أيقونة فرنسا وريال مدريد في مدينة الضباب حتى الآن، ليس بغرض التنزه والاستمتاع بفترة الراحة التي حصل عليها بعد استقالته من تدريب النادي الملكي وحسب، بل الأهم من ذلك، البدء في الحصول على دروس تعلم اللغة الإنكليزية.

وأرجع المصدر سبب تعلم زيزو الإنكليزية، في الوقت الراهن، لتُساعده على مهمته المُحتملة مع مانشستر يونايتد، في حالة تم الاستغناء عن المدرب البرتغالي الحالي جوزيه مورينيو، الذي تُحاصره الشائعات حول مستقبله مع الشياطين الحمر، لتراجع النتائج والأداء بشكل صادم هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة، في نهاية تقريرها، إلى أن السبب الرئيس الذي يجعل إدارة اليونايتد تُفكر في زيدان ليكون المُرشح الأول في مرحلة ما بعد مورينيو، هو إجادة الفرنسي التعامل مع النجوم الكبار داخل غرفة خلع الملابس، كما نجح في السيطرة على كريستيانو رونالدو وبقية نجوم الريال على مدار العامين ونصف الماضيين، بخلاف نجاحه الأكبر على مستوى النتائج والألقاب مع الميرينغي.