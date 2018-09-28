﻿عريقات يردّ على نتنياهو: إنشاد السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي بحق شعبنا في تقرير مصيره

رام الله – «القدس العربي»: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على «ممارسة تضليل المجتمع الدولي وتصدير أكاذيبه المفضوحة القديمة الجديدة» التي تجرم الضحية وتلقي اللوم عليها، من أجل حماية منظومة الاحتلال الاستعماري وضمان استمراره.

وأضاف في تصريح صحافي، تعقيبا على خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة «ان هذا الخطاب يؤكد إنكار إسرائيل الممنهج لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وزيف رغبته بتحقيق السلام». وأكد أن الحقائق على الأرض في فلسطين المحتلة «تظهر بشكل جلي ماهية دولة اسرائيل القائمة على الاستعمار والابارتهايد».

وتابع «لكن على الرغم من السياسات القمعية والعنصرية والإرهاب اليومي الذي تمارسه ضد أبناء شعبنا، فلا يزال يؤمن شعبنا الصامد والثابت على أرضه بحقه الطبيعي في النضال حتى إنجاز حقوقه غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية».

وأشار عريقات إلى أن الوصول إلى السلام الذي ينشده نتنياهو «يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي رقم 194».

وكان نتنياهو قد زعم في خطابه أن إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع كل جيرانها العرب، بمن فيهم الفلسطينيون. وقال «قد كرسنا أنا والرئيس ترامب وقتاً طويلاً لمناقشة هذا الأمر».

وفي السياق تواصلت الإشادات بخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أعضاء القيادة الفلسطينية، رغم الانتقادات التي وجهتها إليه حركة حماس.

ودعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، لاعتماد خطاب الرئيس «وثيقة ومرجعية سياسية» لأي تحرك قادم تجاه إمكانية احياء العملية السياسية، وفرص إرساء أسس السلام، الذي يفضي الى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.

وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل «برنامج عمل سياسيا» يبنى عليه.

وأشار إلى ان الخطاب سيكون أمام المجلس المركزي في اجتماعه القادم منتصف شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليتحول إلى «برنامج عمل سياسي ملموس»، لافتا إلى أن الخطاب وجه رسالة واضحة الى «البلطجة الأمريكية»، تؤكد ان القدس «ليست للمساومة والبيع، وأن هذه الإدارة التي تخلت عن كافة التفاهمات السياسية السابقة لم تعد شريكا للسلام بل أصبحت شريكا للاحتلال»، مؤكدا أن الخطاب كان رسالة واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه «الوضع الخطير» الذي أوصلته الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال للمنطقة.

وكانت حركة حماس قد وجهت انتقادات لخطاب الرئيس عباس، وقالت في بيان لها «إن ما تحدث به السيد أبو مازن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مضامين هي إعلان صريح لفشل سياسته»، وحملته كل التبعات المترتبة على أي خطوات تستهدف قطاع غزة.