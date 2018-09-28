﻿الأكراد ينتخبون برلمان كردستان غداً… وخروقات خلال اقتراع عناصر الأمن

أربيل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان العراق، مساء أمس الجمعة، صناديق الاقتراع الخاصة بتصويت رجال الأمن في انتخابات برلمان الإقليم.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة 16:00 بتوقيت بغداد (15:00 ت.غ)، بعد أن فتحت أبوابها في تمام الساعة 8:00 (5:00 ت.غ).

وفتحت 93 مركز اقتراع أبوابها أمام 170 ألف و468 ناخباً من أفراد الأمن التابعين لوزارتي الداخلية والبيشمركه، فضلاعن الآسايش (قوات أمن الإقليم).

وقال مصدر في مفوضية الانتخابات، طالباً عدم نشر اسمه، إن نسبة مشاركة أفراد الأمن في الانتخابات بلغت نحو 80 ٪. وأضاف أن المفوضية باشرت على الفور بعملية فرز وعدّ الأصوات، مشيراً إلى أن نتائج التصويت الخاص بقوات الأمن ستعلن مع نتائج التصويت العام المقرر غداً الأحد.

وأشار إلى أن «العملية جرت على ما يرام ولم تسجل خروقات» ملموسة، مبيناً أن بعض مراكز الاقتراع شهدت حالات عدم السماح للناخبين للإدلاء بأصواتهم جراء عدم وجود الأوراق الثبوتية الشخصية المطلوبة للإدلاء بأصواتهم.

ويأتي تصويت أفراد الأمن، وهم الشرطة والبيشمركه (القوات المسلحة) والآسايش (الأمن)، لكي يتفرغوا لحماية مراكز الاقتراع في يوم التصويت غداً الأحد.

ويتنافس 673 مرشحاً في الانتخابات على 111 مقعدا، من ضمنها 11 مقعدا مخصصا للأقليات ضمن نظام «الكوتا» بواقع 5 للتركمان، و5 للمسيحيون السريان، ومقعد واحد للأرمن.

ويتنافس المرشحون للحصول على أصوات الناخبين في محافظات الإقليم وهي أربيل العاصمة، ودهوك، والسليمانية، فضلاعن حلبجة التي باتت محافظة مؤخرا.

ويعد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وهما يقودان حكومات الإقليم منذ سنوات طويلة ويعرفان باسم الحزبان الحاكمان.

وفي جانب المعارضة، هناك حركة التغيير، وحركة الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية.

وفي الانتخابات السابقة لعام 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بـ38 مقعدا، وتلاه حركة التغيير بـ24 مقعدا، وبعدهما الاتحاد الوطني بـ18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي بـ10 مقاعد، والجماعة الإسلامية 6 مقاعد، فيما توزعت بقية الكقاعد على كتل أخرى.

وجرت أول انتخابات في الإقليم 1992، ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية في أعوام 2005، 2009، 2013، والآن يتجه لدخول الدورة النيابية الخامسة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي، لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» أرجأتها.

ملاحظات

وسجلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عددا من الملاحظات خلال التصويت الخاص.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح إعلامي إن «بعض مراكز الاقتراع في محافظات الاقليم شهدت إدخال أسلحة من قبل الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم».

وأضاف، أن «بعض الناخبين قاموا بتصوير ورقة الانتخاب الخاصة بهم من خلال هاتفهم المحمول دون معرفة غايات الأمر»، وبين أن «بعض محطات الاقتراع خلت تماما من ممثلي المنظمات على عكس ما شهدته محطات أخرى من تواجد للمنظمات المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية في الإقليم».

وانتقدت المفوضية أيضاً، سوء الإدارة لبعض مراكز الاقتراع ما تسبب في زخم كبير للناخبين، مشيرة إلى أن «بعض المصوتين من محافظات أخرى حرموا من حق الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم جلبهم المستمسكات المطلوبة».

في السياق، أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، استغرابها من عدم تواجد أي منظمات دولية تعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية في إقليم كردستان ما عدا منظمة «شمس» المحلية.

وشهد الإقليم حملات إعلامية أنفقت خلالها الأحزاب المتنافسة أموالاً طائلة.

وقال عبد الله محمد، المتقاعد والبالغ من العمر 69 عاما إن السياسيين «ينفقون المال بشكل جنوني لطباعة ملصقات حملاتهم. وحين يطلب المحتاجون المساعدة منهم، يقولون إننا نعيش أزمة وليست هناك أموال»

وأضاف، الكهل الذي لف رأسه بكوفية سوداء وبيضاء، مشيراً بيده إلى ملصقات بألوان زاهية، «هذه الانتخابات لا تهمني».

واختتم رئيس حراك الجيل الجديد، ورئيس قائمته لانتخابات برلمان كردستان شاسوار عبدالواحد، حملته الانتخابية باطلاق تعهدات لمحاكمة عائلتي بارزاني وطالباني الحاكتمين في كردستان، حال فوزه بالسلطة في الانتخابات.

حكم العوائل

وشدد وسط حشد جماهيري كبير لأنصاره، مساء الخميس، على «ضرورة مشاركة الناخبين بكثافة في انتخابات غد الأحد من أجل إنهاء حكم العوائل وبدء صفحة جديدة من المسار السياسي في إقليم كردستان»، متعهداً بـ«إحالة العوائل الحاكمة في الاقليم إلى العدالة حال فوز حراكه بالسلطة على خلفية ما حصل في السابق من هدر المال العام والفشل في إرساء قواعد حكم رشيد يليق بتعب المواطنين وتطلعاتهم لعيش كريم».

وأضاف : «متيقن من تحول الإقطاعيات السياسية في الإقليم إلى حزء من التاريخ بعد أعوام قليلة وتحويل التلال والقصور التي استولوا عليها إلى متحاف ومتنزهات للزوار على غرار منزل شاه إيران في سعد آباد شمال العاصمة طهران».

ودعا الناخبين الكرد إلى «تجربة قوة جديدة ولو لمرة واحدة ونبذ الوجوه والسياسات القديمة التي تحكم الإقليم ولم تنتنج غير الخراب والمآسي على حد قوله وسط تصفيق وتشجيع من الحضور الذين توافدوا على القاعة البيضاء وسط متنزه جافيلاند في سفح جبل كويزة في السليمانية».

وشن هجوما حاداً على الشعارات الانتخابية للحزبين الحاكمين كـ«توفير فرص العمل وتقوية كردستان» وتساءل عن «الموانع» التي حالت دون تحقيق هذه الشعارات خلال أكثر من ربع قرن من حكم الأحزاب الكردية ولماذا تذكر تلك الأحزاب التوجه إلى تعهد الإعمار والبناء بعد «تلك السنوات العجاف من الحكم المحلي الكردي الحزبي العائلي».

وأشار إلى أن الإقليم «كان قوياً ومستقراً لكنه اهتز وانحدر إلى مستويات متدنية غير مسبوقة بسبب مجازفات الأحزاب الكردية».

كما تعهد بـ«العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتي حولت إلى مصارف الخارج»، قائلاً «أنا كنت رجل أعمال وأعرف كيف تم تحويل الأموال ونهبها وأتعهد باستردادها فلسا فلسا ومحاكمة المختلسين».