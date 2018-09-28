﻿في اليوم الـ6 لإضرابهم عن العمل… المدعي العام الإيراني: سائقو الشاحنات يواجهون عقوبة الإعدام لأنهم «قطاع طرق»

لندن ـ «القدس العربي»: مع تواصل انهيار قيمة الريال الإيراني الذي خسر ما يقارب 20 في المئة من قيمته خلال الأسبوع الماضي، هدد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، سائقي شاحنات النقل بتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم بسبب إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي.

وخلال حديثه للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال منتظري إن سائقي الشاحنات الذين أضربوا عن العمل، يواجهون تهمة «قطع الطريق»، وإن عقوبة هذه التهمة هي الإعدام.

ودخل إضراب سائقي الشاحنات عن العمل يومه السادس بسبب تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية بسبب الانهيارات المتتالية في قيمة الريال الإيراني وارتفاع غير مسبوق في أسعار الخدمات والبضائع.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن سبعة بنوك مركزية أوروبية اتفقت على إنشاء آلية مالية خاصة للارتباط مع إيران، وأنها ستتحول مستقبلاً إلى مؤسسة.

وحسب وكالة «مهر» للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، عن الآلية الخاصة لمجموعة «4+1»، قال ظريف في إن الأوروبيين قاموا خلال الأشهر الأخيرة بجهود واسعة، وأن 7 بنوك مركزية أوروربية لقد وافقت على إيجاد آلية مالية خاصة للتعامل مع إيران وتحويل هذه الآلية الي مؤسسة مستقبلا.

وأضاف أن ما يتعلق بقضية إيران سينفذ في القريب العاجل، ولكن ما يريدونه لإنشاء مؤسسة تعمل أبعد من إيران يمكن أن يستغرق وقتا أطول.

وأردف قائلاً إن هذه الآلية التي ذكرتها موغيريني (مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) في بيانها ليست مقتصرة على أوروبا فحسب، وإنما يمكن أيضا لسائر الدول والشركات التي تتعامل مع إيران ماليا، إيداع مبالغ بهذا الحساب وكذلك خصم نفقات الصادرات من هذا الحساب.

وأوضح أن هذه الآلية مفيدة لحفظ وصون المؤسسات المالية التي تتعامل غالبا بالدولار، والتي قد تتعرض للحظر الأمريكي حتى في حال التعامل باليورو مع إيران.

وذكر ظريف أن التعامل سيجري باليورو فقط ولا صلة له بأسواق الدولار وأمريكا، مضيفاً «حسب اعتقادي فإنه يشكل آلية جيدة لإحباط أحد إجراءات الحظر المفروضة من قبل أمريكا في المجال المصرفي».