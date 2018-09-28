﻿مظاهرات تعم مناطق شمالي سوريا مطالبة الأمم المتحدة بالكشف عن مصير المعتقلين

دمشق «القدس العربي»: خرج عشرات آلاف المتظاهرين في محافظات إدلب، وحلب وحماة شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، مطالبين بالحرية للمعتقلين من سجون النظام السوري، والكشف عن مصير آلاف المغيبين قسراً، في الجمعة الخامسة على التوالي، التي أطلقوا عليها اسم «الحرية للمعتقلين»، وإسقاط النظام السوري وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عنهم من سجون النظام السوري والوحدات الكردية وتنظيم الدولة (داعش) وذلك تلبية لدعوات الناشطين والحقوقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على النظام والافصاح عن اعداد المعتقلين لديه منذ بدء الحراك الشعبين حيث رفع الأهالي أعلام الثورة السورية ولافتات تضامنية مع المعتقلين وشعارات تطالب بالإفراج عنهم.

ورفع المشاركون خلال المظاهرات صور مئات المعتقلين. وقال مصدر في الدفاع المدني في محافظة إدلب التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «سجل اليوم خروج أكثر من 140 نقطة تظاهر في محافظة إدلب، إضافة إلى عشرات المظاهرات في ريفي حماة وحلب الشمالي والشرقي مطالبة بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين لدى النظام والوحدات الكردية وتنظيم الدولية (داعش) والذي أمضى بعضهم أكثر من 8 سنوات في الاعتقال». ورفعت في المظاهرات صور ولافتات كتب عليها «الحرية… قيمة منقوصة ما دام هناك معتقلون – لا للموت في زنزانات الطغاة – عمري الآن يساوي عدد سنوات اعتقال أبي انتظرناه كثيراً».

وحسب مصادر أهلية لـ»القدس العربي» فقد خرج آلاف المتظاهرين في مدن «إدلب، وسراقب، وأريحا، ومعرة النعمان، وجسر الشغور، وبلدات كفرتخاريم، وبنش، والدانا، ودركوش، وتفتناز، وأطمة، ومعرة النعسان، والهبيط، ومحبمل، وحزانو، وسلقين» حيث حمل المتظاهرون أعلام الثورة السورية وصورا للمعتقلين في سجون النظام وداعش منذ بدء الثورة السورية كالدكتور محمد عرب وطل الملوحي والناشط عبد الوهاب الملا.

كما خرج في أرياف حلب الغربية والشمالية والشرقية وأهمها في مدن «إعزاز، والباب، والأتارب، وجرابلس، وعندان، ومارع»، وبلدات «الأبزيمو، وباتبو، وأورم الكبرى، ودارة عزة، وكفرنوران، والجينة»، وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام والكشف عن مصير المعتقلين، كذلك خرجت مظاهرات حاشدة في ريف حماة ابرزها في مدن «مورك، وكفرزيتا، واللطامنة»، وبلدة كفرنبودة، وقرية الزكاة في الريف الشمالي، ومدينة قلعة المضيق.

كما رفع المتظاهرون في مدينة كفرنبل صورة للمحامي ياسر السليم المعتقل لدى «هيئة تحرير الشام» على خلفية تضامنه مع المختطفات من محافظة السويداء لدى تنظيم «الدولة».

صفقات واتفاقات

الناشط الإعلامي سليمان عرب من أهالي مدينة إدلب، تحدث لـ«القدس العربي»، عن ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين في سجون النظام والافراج عن مئات الآلاف ممن لا زالوا على قيد الحياه منهم، لافتاً الى «عدم قدرة الأهالي على الخروج بمظاهرات مماثلة تطالب التنظيمات الجهادية كهيئة تحرير الشام وغيرها، بالإفراج عن الاسرى من معارضي النظام، بينما يتم عقد صفقات واتفاقات بشأن اسرى النظام من الميليشيات العربية والمحلية»، مضيفاً «نرغب في رفع شعارات نطالب فيها بأهلنا وشبابنا لدى سجون الهيئة والفصائل الأخرى، لكن لهم اذرعاً وقبضة أمنية لا يستهان بها».

ورصد نشطاء المرصد السوري «منع تنظيم حراس الدين للمتظاهرين حاملي رايات الثورة السورية من التجمع، ثم تطور لاصطفاف كل طرف في جهة، حدث نفور بين الجانبين، لتنقسم المظاهرة إلى مظاهرتين إحداها تحمل رايات الثورة السورية فيما تحمل الأخرى رايات «الجهاديين»، وتضم مناصرين لهيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين وفصائل «جهادية» أخرى، ونقلت المظاهرة الأخيرة من مدخل مدينة جسر الشغور إلى ساحة الصومعة في وسط المدينة». د. عبير حسين، مديرة مكتب المرأة لدى حركة تحرير الوطن، واحد أعضاء فريق تنظيم التظاهرات المدنية قالت لـ«القدس العربي إن «جمعة اليوم تحت مسمى الحرية للمعتقلين، الذين كانوا ومازالوا أحد أهم أهدافنا ومطالبنا التي لن نتنازل عنها، وربما كانت هذه القضية هي الاهم على الاطلاق في وقتنا الحالي، لان ملف المعتقلين الذي يعتبر على رأس القضايا التي من المفترض أن يتم العمل عليها ضمن السلال الأربع، إلا ان واقع الحال انه لم يتم التقدم بهذا الملف»

روسيا لم تف بوعودها

وأضافت: «لم تف روسيا بوعودها حول العمل عليه وإطلاق سراح المعتقلين الموثقين رسمياً وبجهود مميزة لجهات وهيئات حقوقية اتخذت من المعتقلين قضية لها. ولان المعتقلين هم ابناؤنا واخوتنا واخواتنا، خرجنا ننادي بالحرية لهم، نذكر العالم ان لنا في سجون الظلام الاسدي أخوة وأخوات، نادوا بالحرية، فنالوا ما نالوه من اعتقال تعسفي، وكم من التعذيب والاهانة لا يخفى على أحد»، مشيرة الى خروج مظاهرات نسائية شاركت بتنظيمها أغلب الفعاليات النسائية في مدينة الاتارب وريفها، نادت بالافراج «عن النساء من المسالخ الاسدية والكشف عن مصيرهم».

وأبدى مصدر في المعارضة السورية في تصريح للوكالة الألمانية (د.ب.أ) خشيته على المعتقلين لدى القوات الحكومية «لا توجد أرقام دقيقة لعدد المعقلين ولكن تقديرات منظمات سورية والحكومة السورية المؤقتة تشير إلى أكثر من 250 ألف معتقل نخشى على مصير أغلب هؤلاء، وخلال جلسات اجتماع استانة طالبنا روسيا للكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين ولكن وصلنا الرد من النظام بأنه وزع منتصف الشهر الماضي قوائم تضم ألاف المعتقلين الذين تم تصفيتهم في سجون النظام السوري».

وقال عضو مجلس العشائر السورية مضر الأسعد: «نطالب «الولايات المتحدة بالإفراج عن ألاف المعقلين لدى الوحدات الكردية التي تسيطر على مناطق شمال شرق سورية ، والمطالبة بالكشف عن مئات السجناء لدى تنظيم داعش وخاصة في محافظة الرقة والتي سيطرت عليها الوحدات الكردية منذ حوالي عام ولا نعلم مصير هؤلاء المعتقلين».