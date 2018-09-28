﻿السلطات المصرية تحاصر جزيرة «الوراق» أمنياً وتضغط على سكانها لإخلائها وتسليمها للمستثمرين

القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، في مصر، أمس الجمعة، تقريراً عن محاولة النظام الحاكم الاستيلاء على جزيرة الوراق وإخلائها من أهلها لصالح المستثمرين، بمناسبة نظر محكمة جنح الوراق اليوم السبت، قضية التظاهر بدون إخطار، المتهم فيها 22 من أهالي الجزيرة، على خلفية اعتراضهم على قرار الحكومة بتهجيرهم قسرياً من منازلهم وأراضيهم بدون وجه حق. وتضمنت قائمة المتهمين سيدة تخطى عمرها الخمسين عاماً.

يذكر أن رئيس الوزراء المصري السابق، شريف إسماعيل، أصدر قرارا حمل رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق وفقا لكشوف الإحداثيات على كامل مساحة الجزيرة وبمسطح 1561 فدانًا، دون النظر أو الإشارة إلى المجتمع الإنساني القائم منذ مئات السنين ولديهم جميع المرافق الخدمية من كهرباء، ومياه عدا الصرف الصحي الذي طالب به الأهالي الدولة مرارا وتكرارا ومنهم رئيس الوزراء مصدر هذا القرار.

أهالي الجزيرة ردوا بتنظيم مظاهرات رافضة للقرار، وأعلنوا تمسكهم بمنازلهم والأراضي التي يعيشون عليها منذ مئات السنوات، ما أسفر عن صدامات بينهم وبين قوات الأمن، أوقعت قتيلا وعشرات المصابين.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي حمل عنوان: « جزيرة الوراق ملك لأهالي الوراق.. زيارة ميدانية لواقع مأساوي»، إن «أزمة جزيرة الوراق في تصاعد مستمر، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة ما تسميه الحكومة (التطوير) التي أعلنتها منذ شهر مايو/ أيار 2017 ورفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم».

وحسب الشبكة «شددت قوات الأمن من قبضتها على مخارج ومداخل الجزيرة وفرضت حصارًا أمنياً، وسط شكاوى من منع دخول مواد البناء واستمرار تفتيش الأهالي وتفحص زوار الجزيرة».

وبينت أن «هناك العديد من اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم للبدء في تطبيق خطة التطوير والتهجير التي تتبناها الحكومة، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من أهالي الجزيرة، تحت تهديد الحصار والقمع الأمني، إلى التنازل فعلياً عن أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية».

وتناول التقرير «الظروف المعيشية الصعبة التي نتجت عن حالة شبيهة بالحصار مفروضة على الجزيرة وأهلها، كمحاولة للضغط عليهم للتنازل عن منازلهم، وكأن التطوير يجب أن يكون على حساب الفقراء، وليس لصالحهم».

وتابع: «توتر وريبة وقلق لا ينتهي يبدأ مع أولى خطواتنا لمعدية شبرا الخيمة التي تنقلنا إلى جزيرة الوراق، تلك القطعة من الجنة، التي أصبحت محل صراع بين أناس جاءوا إليها من عشرات السنين بل المئات واستوطنوها وصدر لهم أوراق حكومية تؤكد ملكيتهم لها، وبين سلطة تحاول نزعهم منها».

وزاد «سيارة أمن مركزي تقف على رأس الطريق المؤدي إلى معدية المؤسسة التي تنقل السكان من وإلى الجزيرة، وضباط وعساكر يبدو لأول وهلة أنهم يتسامرون، لكنهم في حقيقة الأمر يراقبون كل ما قد يحدث فجأة من أهالي الجزيرة دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم التي نشأوا وتربوا فيها، يحاصرون أي مظهر من مظاهر الحياة في الجزيرة وأهلها «.

واقع مأسوي

وروى محامو الشبكة تفاصيل زيارتهم للجزيرة، إذ قالوا: «كان أهالي جزيرة الوراق قد وجهوا لنا دعوة لمقابلتهم لرؤية وضعهم على الطبيعة ومدى المعاناة التي يتعرضون لها، وقبلنا الدعوة وانتقلنا لمقابلتهم وعند توجهنا إلى المعدية التي تنقل العابرين إلى الجزيرة ونحن في انتظارها، لاحظنا وجود سيارة أمن مركزي متمركزة عند المعدية، وطاولة يجلس عليها أفراد أمن قد تجاوز عددهم الخمسة أشخاص قد تعددت الرتب الشرطية على أكتافهم، ينظرون إلينا باستغراب شديد وكأنهم يعرفون أننا لسنا من أهل الجزيرة الذين أصبحوا يعرفونهم جيداً».

وأضافوا: «انتظرنا على المرسى الخاص بالمعدية قرابة ربع ساعة في انتظار المعدية التي ستنقلنا إلى داخل الجزيرة لمقابلة الأهالي الذين كانوا بانتظارنا على المرسى الآخر داخل الجزيرة، وأثناء انتظارنا حاولنا التقاط بعض الصور الفوتوغرافية لسيارة الأمن المركزي المتمركزة على المرسى، وكذلك للضباط وأفراد الأمن الجالسين لتوثيق المشهد، لكن تصويرهم كان صعبا وهم جالسون يتفحصوننا ويتهامسون طوال فترة انتظار المعدية، إلا أننا استطعنا أن نلتقط عدة صور غير احترافية سريعة للمشهد عند وصول المعدية للمرسى».

وتابعوا: «ركبنا المعدية ومن ثم الانتقال إلى المرسى الآخر وهو جزيرة الوراق، كان في انتظارنا على المرسى بعض الأهالي الذين وجهوا لنا الدعوة، وانتقلنا إلى البيت الذي سيجتمعون فيه».

وزادوا: «في طريقنا إلى البيت أو المندرة، كما يطلقون عليها أهالي الجزيرة، مررنا على العديد من البيوت وشاهدنا الحالة السيئة التي يعيشون فيها، فقر وتدن في مستوى المعيشة إلى أن وصلنا إلى المندرة حيث انعقاد مجلس عائلات جزيرة الوراق بها».

وأشار محامو الشبكة إلى أن «الاجتماع بدأ بالحديث عن جزيرة الوراق وعن أملاك الأهالي فيها من أراض وبيوت كملكية خاصة موثقة بالشهر العقاري، وأن الدولة تريد إخراجهم بالقوة منها لإقامة مشروع سياحي بمشاركة إماراتية عليها دون النظر إلى أهل هذه الجزيرة وأملاكهم التي ولدوا ونشأوا فيها هم وآباؤهم وأجدادهم «.

وحسب التقرير: «تحدث الأهالي عن الجزيرة وموقعها حيث أنها تقع في وسط نهر النيل في منطقة الوراق، في محافظة الجيزة، والبالغة مساحتها حوالى 1800 فدان منها حوالى 1200 فدان أراض زراعية طينية من أجود الأراضي الزراعية الخصبة في مصر على حد قولهم، ويبلغ تعداد سكان جزيرة الوراق ما يزيد عن مئة وعشرين ألف نسمة».

كما يوجد في الجزيرة «العديد من المصانع والمدارس والمزارع ووحدة محلية ومستشفى صغير، ووحدة شؤون اجتماعية، ومحطتا مياه وجمعية تعاونية زراعية ووحدة بيطرية، وجمعيات أهلية، ومكتب بريد ونقطة شرطة ومركز شباب، وخمسة ملاعب خاصة والعديد من المرافق الأخرى، ونحو 40 مسجدًا تابعة لوزارة الأوقاف وكنيستان، والعديد من الجهات الإدارية التي تخدم أهالي الجزيرة مع القرى المجاورة والمحيطة بها».

بداية الصراع

وتحدث الأهالي في التقرير عن بداية القصة وصراعهم مع الدولة حين «أصدرت الأخيرة القرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكية أراضي جزيرة الوراق للمنفعة العامة الذي ألغي بعد ذلك بحكم القضاء بعد صولات وجولات مع الدولة آنذاك، وقد ظل الأمر هادئا نسبيا إلى أن تم الإعلان عن مشروعات سياحية خليجية وعربية، وقد تم نشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح ذلك واقعا بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، المتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق بالمخالفة للقرار رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء (بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم) «.

وأشار الأهالي، إلى «الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ قرروا التصدي لمحاولات الدولة الاستيلاء على أراضيهم وأخذها بالقوة في يونيو/ حزيران 2017، حيث تم الاعتداء عليهم وسقوط أحد الأهالي قتيلا في تلك الأحداث، كما تم إدراج 22 من أهالي الجزيرة على ذمة القضية رقم 4047 لسنة 2018 إداري الوراق بتهمة التظاهر، ومن المقرر انعقاد أول جلسة محاكمة لهم اليوم السبت».

كما اشتكوا من «التضييق الأمني عليهم في إدخال المواد التموينية ومواد البناء وقطع المياه بشكل مستمر، فضلاً عن الحملة الإعلامية عليهم في القنوات الحكومية والخاصة واتهامهم بأنهم إخوان، وأن الجزيرة بؤرة من بؤر تمركز الجماعة على غير الحقيقة».

وأكدوا أنهم «لا يريدون سوى العيش في سلام آمنين داخل بيوتهم وأراضيهم التي نشأوا فيها، وأن تصدير فكرة أخونة الجزيرة للرأي العام هذه أصبحت شماعة النظام التي يعلق عليها كل قضاياه الخاسرة «.

كما أعرب الأهالي عن استيائهم الشديد من «انتشار تجارة المواد المخدرة علنا نهارا وليلا دون رقابة أمنية رغم وجود نقطة شرطة داخل الجزيرة، وازديادها بشدة خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي والشرطة في يونيو/ حزيران 2017 «.

وأصدرت الشبكة عدة توصيات بينها «عدم استئناف عملية إخلاء القسري مرة أخرى، وانسحاب قوات الأمن المحاصرة، والسماح لأهالي الجزيرة بإدخال المواد الغذائية ومواد البناء، وتمكين أهالي الجزيرة من بيع محاصيلهم الزراعية وغيرها من التدابير اللازمة نحو حق أهالي الجزيرة في سكن ملائم».

كما أوصت بـ«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إيقاف الملاحقات الأمنية لأهالي الجزيرة المتهمين في القضايا الجنائية والتصالح معهم في تلك القضايا».