﻿استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة المئات في ذكرى «انتفاضة الأقصى» وإسرائيل تتوقع اندلاع جولة تصعيد قريبا

غزة – «القدس العربي»: شهدت حدود قطاع غزة الشرقية القريبة من «مخيمات العودة الخمسة» مواجهات حامية، ضمن فعاليات «جمعة انتفاضة الأقصى»، التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في إطار خطواتها العملية لتصعيد هذه التظاهرات، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم صبي في الـ 14 من عمره وإصابة العشرات ،.

وتصاعدت حدة التظاهرات عصر يوم أمس الجمعة، مع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين من كافة مناطق القطاع، إلى «مخيمات العودة الخمسة» المقامة في مناطق حدودية تقع شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، لإحياء فعالية «جمعة انتفاضة الأقصى»، وهو اسم اختارته الهيئة العليا لإحياء الذكرى الـ 28 للانتفاضة التي اندلعت في مثل يوم أمس عام 2000.

وشهدت فعاليات الأمس تصاعدا في الفعاليات المنظمة، على غرار الجمعتين الماضيتين، بناء على دعوات التصعيد التي أطلقتها الهيئة العليا والفصائل الفلسطينية، رفضا لتراجع جهود الوسطاء في إرساء تهدئة من عدة مراحل، تشمل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأسفرت المواجهات عن وقوع عدة إصابات في صفوف المتظاهرين، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، جراء استهدافهم بنيران القناصة الإسرائيلية، الذين اختبأوا داخل الثكنات العسكرية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الإصابات وقعت في صوف المشاركين، ومن بينها إصابات بالرصاص الحي وأخرى جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، لافتا إلى أن طواقم الإسعاف نقلت الكثير من المصابين للمشافي، فيما قدم العلاج لآخرين في النقاط الطبية المقامة في «مخيمات العودة».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل انطلاق فعاليات أمس عن ارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ انطلاق فعاليات «مسيرات العودة» يوم 30 مارس/آذار الماضي إلى 186 شهيدا، مضافا إليهم 10 شهداء تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم ، ومن بين العدد الإجمالي هناك أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا آخرين بجراح متفاوتة.

ووفق الإحصائية فإن هناك 423 إصابة وصفت بالخطيرة، و4460 متوسطة، و13417 طفيفة، مبينة أن 680 أصيبوا بالرأس والرقبة، و395 بالصدر والظهر، و440 بالبطن والحوض، و1385 بالأطراف العلوية، و5897 بالأطراف السفلية، و1790 في أماكن متعددة.

المتظاهرون يتحدون جنود الاحتلال

وشهد يوم أمس قيام المتظاهرين من جديد بتحدي قوات الاحتلال المنتشرة على طول الحدود، حيث تمكن عدد من الشبان من اقتلاع أسلاك شائكة وضعتها قوات الاحتلال، لمنع تقدمهم نحو السياج الفاصل.

ورشق الشبان من مسافة قريبة جنود الاحتلال بالحجارة، بعد أن أشعل آخرون النيران في إطارات السيارات، للتشويش على رؤية جنود القناصة.

وشهدت الفعاليات أيضا إطلاق الشبان «بالونات حارقة»، بعد أن تجددت هذه الوسائل، بعد تعثرت جهود التهدئة، وقالت إسرائيل إن عددا من هذه البالونات سقط في مناطق حدودية قريبة، وأحدث حرائق.

وكانت تظاهرات ليلية أخرى اندلعت ليل أول من أمس الخميس وفجر الجمعة، في مناطق حدودية تقع شرق قطاع غزة، في إطار فعاليات «الإرباك الليلي»، التي بدأها شبان من غزة منذ أكثر من أسبوعين، ضمن فعاليات تصعيد «مسيرات العودة»، وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة ثلاثة شبان بنيران قوات الاحتلال.

يشار إلى ان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت سكان القطاع إلى تصعيد الفعاليات والنزول إلى مخيمات العودة بأعداد كبيرة، لإيصال رسائل تطالب بإنهاء الحصار، وتحقيق أهداف هذه الفعاليات الشعبية.

يذكر أن إسرائيل استعدت جيدا للتظاهرات، من خلال تنفيذ عمليات توغل برية خلال الأيام الماضية، شاركت فيها العديد من الجرافات التي قامت بتسوية المناطق الحدودية القريبة أمام رؤية جنود القناصة، كما عملت تلك الآليات على وضع كثبان رملية، لاحتماء الجنود الإسرائيليين، علاوة على وضعها أسلاكا شائكة قرب الحدود.

قوات الاحتلال متأهبة

جاء ذلك في الوقت الذي أبقت فيه إسرائيل قواتها على أهبة الاستعداء، بل ودفعت بقوات إضافية على طول الحدود، للتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد ما تردد أن إسرائيل أوصلت خلال الأيام الماضية تحذيرات لحركة حماس، عبر الوسطاء المصريين، من مغبة الاستمرار في تسخين الحدود.

وعادت تقارير إسرائيلية جديدة، وحذرت من أن الجيش ينتظر انتهاء موسم الأعياد اليهودية مطلع الشهر المقبل، من أجل القيام برد قوي، في حال استمرار واشتداد الأحداث على الحدود، كونه لا ينوي حاليا التصعيد لتجنب تعكير صفو احتفالات الأعياد.

وذكرت التقارير الإسرائيلية التي تناولت هذا الملف، أن تقديرات جهات في الجيش، عادت إلى رفع احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية وتصعيد، ولو محدود في قطاع غزة.

يشار إلى أنه جرى الكشف أن جيش الاحتلال أحدث تغييرات على التعليمات الصادرة لجنوده بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، حيث تحظر التعليمات الجديدة إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس فقط.

ويبدو أن الهدف من وراء التعليمات الجديدة، هو فقط الحد من اندلاع موجة تصعيد جديدة خلال الفترة الحالية، حيث كانت جنود الاحتلال المنتشرون على طول الحدود مع قطاع غزة، تلقوا منذ بداية فعاليات «مسيرات العودة» أوامر باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين، وهو ما نجم عنه سقوط العديد الكبير من الضحايا، وسط انتقادات دولية وحقوقية لهذه الأوامر التي تستند لاستخدام «القوة المفرطة».

حماس تؤكد استمرار الفعاليات

وأكدت حركة حماس دعمها الكامل لمسيرات العودة الكبرى. وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن الجماهير الفلسطينية التي فجرت «انتفاضة الأقصى» في وجه الاحتلال عام 2000، ودحرته من غزة في 2005 «تخرج في مسيرات العودة وكسر الحصار لتؤكد على أنها ماضية على ذات الدرب في مواجهة الاحتلال، وقادرة على الانفجار من جديد ولن يوقف زحفها إلا تحقيق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار».

ودعت حركة الجهاد الإسلامي أيضا الفلسطينيين لـ «إعلان النفير العام» في ذكرى «انتفاضة الأقصى»، وقالت «إن حرب المستوطنين تتصاعد بحق المسجد الأقصى المبارك بالاقتحامات المستمرة»، مشيرة إلى خطورة الاقتحامات التي تتزامن مع السياسات الأمريكية العدائية والداعمة للاستيطان.

وشددت الحركة على أن التصدي للمؤامرة المسماة بـ«صفقة العصر» يتطلب توحيد الصفوف ورصَّها، والتمسك بـ «نهج المقاومة» وبالانتفاضة.

من جهتها أكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، استمرار الفعاليات، بأدواتها السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، وجددت تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة.

يشار إلى أنه منذ يوم 30 مارس/ آذار الماضي، انطلقت فعاليات «مسيرات العودة» في خمس مناطق حدودية تقع إلى الشرق من القطاع، حيث تقام هناك العديد من الفعاليات الشعبية، ودفعت عمليات القتل واستهداف المتظاهرين المدنيين، جهات حقوقية دولية ومحلية إلى توجيه انتقادات حادة لإسرائيل، ونادت بفتح تحقيق عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.