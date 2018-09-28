﻿نتنياهو: الاتفاق مع إيران ينتج علاقات حميمة بين إسرائيل ودول عربية لم أر مثلها   في حياتي ولم تكن ممكنة قبل سنوات

الناصرة ـ «القدس العربي»: تناغما مع مضامين الخطاب الاستعراضي- الدعائي لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأمم المتحدة، الذي سعى من خلاله لطرح إسرائيل كضحية والتلويح بفزاعة إيران مجددا لصرف الأنظار عن الاحتلال، وتجميع الإسرائيليين خلفه، نشر الجيش الإسرائيلي شريط فيديو وصورا زعم أنها لمواقع بناء صواريخ لحزب الله في لبنان.

وجرى توزيع الصور بعد دقائق من قول نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تساعد حزب الله على جعل صواريخه دقيقة التوجيه.

وتابع نتنياهو «في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل القذائف والصواريخ غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، صواريخ يمكن توجيهها لأهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة تتجاوز العشرة أمتار».

وادعى الناطق باسم جيش الاحتلال أنه «في العام الأخير حاول حزب الله إقامة بنية تحتية لتحويل صواريخ أرض – أرض إلى صواريخ دقيقة في حي الأوزاعي المجاور لمطار بيروت الدولي». واعتبر أن قادة الحزب اتخذوا قرارًا «بتحويل مركز ثقل مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يتعاملون معه منذ فترة إلى المنطقة المدنية في قلب مدينة بيروت».

وحسب مزاعم نتنياهو تقع هذا القواعد الصاروخية في موقع داخل ملعب كرة القدم التابع لفريق العهد، المؤيد لحزب الله، موقع مجاور لمطار الحريري الدولي، وموقع في المرسى في قلب حي سكني وبجوار مبان مدنية الذي يبعد نحو 500 مترً فقط عن مسار الهبوط في المطار.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إن «حزب الله ينفذ مشروع الصواريخ المذكور استنادًا إلى خبرة وتكنولوجيا وتمويل وتوجيه إيراني». وادعى الجيش أنه «استهدف إحدى المحاولات لنقل آليات مخصصة لتحويل صواريخ محلية الصنع إلى صواريخ عالية الدقة، خلال شحنها ونقلها من سوريا إلى لبنان في 17 أيلول/ سبتمبر 2018» في إشارة إلى الضربة الإسرائيلية التي أسقطت المضادات الدفاعية السورية على إثرها طائرة «إيليوشين 20 «ومقتل 15 عسكريًا كانوا على متنها.

حزب الله يبني مواقع في بيروت

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي أن هناك مواقع أخرى في بيروت وخارجها، حيث ينشط عناصر حزب الله لإقامة بنى تحتية مماثلة»، زاعما أن «إسرائيل تتابع عن كثب هذه المواقع عبر قدراتها والوسائل المتنوعة التي تملكها».

وكان نتنياهو وكعادته قد ادعى في خطابه المذكور أن إيران تواصل أنشطتها النووية رغم الاتفاق النووي. ونوه إلى امتلاك إيران لمخزن ذري في طهران، مركزا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الملف الإيراني، متجاهلا الملف الفلسطيني والمفاوضات والإجراءات الأمريكية الأخيرة، زاعمًا أن «إيران لديها مخزن ذري سري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى». وتابع محاولا إسباغ مسحة درامية على خطابه «اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعا سريا آخر في طهران، مستودع لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري». كما زعم أن «إسرائيل حصلت على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لبناء أسلحة نووية»، في إشارة إلى «خطابه النووي» في أيار/ مايو الماضي الذي زعم خلاله أن جهاز المخابرات العامة «الموساد» نجح في نقل مواد بزنة مئات الكيلوغرامات من إيران إلى إسرائيل تتضمن ملفات وأشرطة فيديو من الأرشيف النووي الإيراني.

وأضاف «منذ أن داهمنا الأرشيف الذري، كانوا منشغلين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوغراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟ لقد نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل».

وطالب نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش على مخازن إيران السرية قبل أن يتم تطهيرها. وكرر تهديداته السابقة وتابع «لن نسمح لإيران بتطوير سلاحها النووي وسنكافحها في كل مكان».

العلاقات مع دول عربية

واعتبر نتنياهو أن الاتفاق النووي مع إيران كان له أثر إيجابي واحد «وهو تمكين إسرائيل من بناء علاقات مع دول عربية»، بفعل الخطر المشترك الذي تشكله إيران، حيث قال إن «الاتفاق قرب بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وتمت إقامة علاقات حميمة لم أر مثلها في حياتي، ولم يكن ممكنًا تخيلها قبل سنوات. إسرائيل تقدر كثيراً هذه الصداقات».

وزعم نتنياهو الذي خصص لإيران جزءا كبيرا من كلمته، أنها «تبني قاعدة عسكرية دائمة في سوريا»، معتبرًا أن «الاقتصاد الإيراني ينهار، بسبب التضخم والبطالة، جراء العقوبات الأمريكية على طهران، وتخيلوا ماذا سيحدث في إيران إذا ما طبقت الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية». وحاول التركيز على التهديدات الإقليمية التي «يفتعلها» النظام في إيران معتبرًا أن الحرس الثوري الإيراني «سلح حزب الله في لبنان، ومول حماس في قطاع غزة، وأطلق صواريخ على المملكة العربية السعودية وفرضت حالة ترويع على مضيق هرمز وباب المندب».

كما كان متوقعا سارعت وزارة الخارجية الأمريكية للقول إنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفحص ادعاءات نتنياهو بشأن المخزن النووي السري في طهران.

وتابعت في بيانها «يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطبق صلاحياتها بشكل كامل كي تضمن للمجتمع الدولي أنه لا توجد مواد نووية في إيران لم تصرح بها.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن العالم سيضحك على مزاعم نتنياهو بشأن وجود مستودع سري سابق لتخزين المواد النووية في طهران.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه ينبغي أن يخضع برنامج إسرائيل النووي لمزيد من التدقيق. وكتب ظريف على تويتر «لن يشوش أي عرض للفنون والحرف اليدوية على مسألة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا سريا وغير معلن للأسلحة النووية، بما في ذلك ترسانة نووية فعلية. حان الوقت لتعترف إسرائيل وتفتح برنامجها غير المشروع للأسلحة النووية أمام المفتشين الدوليين».