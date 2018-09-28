﻿رامزي يعتزم الرحيل عن أرسنال في نهاية الموسم

لندن – د ب أ: ذكر تقرير أن آرون رامزي، اللاعب صاحب أطول فترة بقاء مع أرسنال الإنكليزي، سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مفاوضات تمديد التعاقد مع رامزي، لاعب الوسط الويلزي، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل، باءت بالفشل. ويمكن لرامزي (27 عاما) التعاقد بشكل مبدئي مع أي فريق آخر، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن رامزي، المنضم إلى أرسنال عام 2008، سجل هدف الفوز في المباراة النهائية لنسختي 2014 و2017 لكأس الاتحاد.

ستيندل لاعب مونشنغلادباخ بصدد العودة بعد غياب طويل

برلين – د ب أ: كشف ديتر هيكينغ مدرب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أن المهاجم الألماني لارس ستيندل اقترب من العودة للفريق بعد غياب خمسة شهور بسبب اصابته في الكاحل، والتي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2018. لكن هيكينغ لم يؤكد مشاركة ستيندل (30 عاما) مع الفريق أمام فولفسورغ اليوم في الدوري الألماني. وتعرض ستيندل للإصابة في أواخر نيسان/أبريل خلال المباراة أمام شالكه. وحتى تعرضه لتلك الإصابة، كان ستيندل الذي لعب 11 مباراة دولية وفاز مع المنتخب الألماني بكأس القارات 2017، مرشحا قويا للتواجد ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2018، التي شهدت خروجه من الدور الأول.

كيسلينغ أسطورة ليفركوزن يعود الى النادي

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني أن أسطورة هجوم الفريق شتيفان كيسلينغ بصدد العودة إلى النادي لتولي دور استشاري، كمساعد للمدير الإداري رودي فولر. وأوضح النادي أن كيسلينغ (34 عاما) سيبدأ ممارسة مهام عمله الجديد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وقال كيسلينغ: «أتطلع حقا إلى دوري الجديد والعمل عن قرب مع رودي فولر… أشعر بالحماس الشديد إزاء التعرف على جانب جديد من كرة القدم.» وأنهى كيسلينغ مشواره مع ليفركوزن هذا الصيف بعدما خاض 444 مباراة سجل خلالها 162 هدفا بين عامي 2006 و2018 .

الكاف يعاقب الأهلي المصري بغرامة 20 ألف دولار

القاهرة – د ب أ: فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار على نادي الأهلي المصري بسبب تجاوزات جماهيره خلال المباراة أمام حوريا الغيني في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في استاد «السلام». وتلقى الأهلي خطابا رسميا من الكاف يقضي بمنع الحضور الجماهيري في مباراتين للفريق بدوري أبطال أفريقيا، مع إيقاف التنفيذ. وذكرت إدارة النادي أن العقوبة لن تمنع دخول الجماهير في مباراة وفاق سطيف الجزائري المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب قبل نهائي دورى الأبطال باستاد «السلام»، لأن العقوبة موقوفة التنفيذ، لكن إن تكررت التجاوزات سيجرى تطبيقها. وتضمن الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار.

الاتحاد العربي يدعم المغرب لاستضافة كأس افريقيا 2019

الرياض – د ب أ: أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، دعم الاتحاد المغربي للعبة، في ما يتعلق باحتمالات استضافة المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي «تويتر»: «بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون». وأضاف: «كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك». وتواجه الكاميرون أزمة كبيرة في الوقت الراهن، قد تحول دون تنظيم منافسات كأس أفريقيا المقبلة، في ظل عدم اكتمال جاهزية الملاعب والمرافق الخاصة باستضافة الحدث.

الكرواتي بيليتش مدرباً جديداً لاتحاد جدة السعودي

جدة (السعودية) – الأناضول: أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تولي الكرواتي سلافن بيليتش مهمة تدريب فريق اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة. ووفقا لتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال آل الشيخ: «مبروك لجمهور الاتحاد تولي بيليتش مهمة تدريب الفريق». وسيتولى بيليتش تدريب اتحاد جدة خلفا للمدرب المقال الأرجنتيني رامون دياز لسوء النتائج التي حققها. ولم يتم الكشف عن مدة التعاقد مع بيليتش، وكذلك الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير التعاقد. ويملك المدرب الكرواتي سيرة ذاتية عالمية، حيث سبق لبيليتش، البالغ من العمر 50 عاما، تدريب عدد من الفرق مثل وستهام يونايتد الإنكليزي وبشكتاش التركي ولوكوموتيف موسكو الروسي ومنتخب كرواتيا.