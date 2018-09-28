﻿موراي يهزم غوفين ويبلغ دور الثمانية

بكين – رويترز: فاز البريطاني أندي موراي على ديفيد غوفين المصنف الأول وحامل اللقب 6-3 و6-4 ليبلغ دور الثمانية في .

وانتصار موراي في 95 دقيقة كان أفضل أداء للاعب منذ عودته إلى المنافسات عقب خضوعه لجراحة في الفخذ في يناير/كانون الثاني. وقال موراي: «شعرت من خلال الطريقة التي لعبت بها وسددت بها الكرة انني أقدم أفضل أداء لي. يتعين أن أواصل اللعب بكل قوة للفوز». وسدد المصنف الأول عالميا سابقا (31 عاما) 15 ضربة ارسال ساحق ليعزز سجله في المواجهات المباشرة أمام غوفين إلى 6-صفر. وأعلن موراي بالفعل انه سيغيب عن بطولتين للاساتذة في شنغهاي وباريس الشهر المقبل حيث يرغب في انهاء موسمه في بكين الأسبوع المقبل. لكن اللاعب الاسكتلندي قال إنه يستمتع باللعب على الأراضي السريعة في شينشين في مباراته الـ11 فقط هذا الموسم. وأضاف موراي: «أحب الأجواء التي نلعب فيها… الأرضية أسرع قليلا من البطولات الأخرى في بطولات المحترفين». وسيلتقي موراي في الدور المقبل مع الاسباني فرناندو فرداسكو الذي فاز على الياباني العنيد تارو دانييل 3-6 و6-2 و7-5.