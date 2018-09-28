﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسعى إلى التقدم في الصدارة في مواجهة ثأرية مع نابولي

روما – د ب أ: يتطلع يوفنتوس التقدم في صدارة الدوري الإيطالي عندما يستضيف نابولي اليوم في الجولة السابعة.

وتحظى المباراة بطابع ثأري، حيث يسعى يوفنتوس للثأر من هزيمته أمام نابولي صفر/1 في نيسان/أبريل الماضي. وحصد يوفنتوس 18 نقطة بالدوري حتى الآن محققا الفوز بمبارياته الست، ويتصدر بفارق ثلاث نقاط أمام نابولي، الذي قاتل بشراسة الموسم الماضي ولكنه فشل في منع يوفنتوس من التتويج بلقبه السابع على التوالي. وقدم الفريقان أداء جيدا في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز يوفنتوس على بولونيا 2/صفر، ونابولي على بارما 3/صفر. وقال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي: «ستكون مباراة رائعة وصعبة. سأعاني من صداع حقيقي لاختيار التشكيلة لأن كل اللاعبين حتى الآن أثبتوا أنهم جديرون بالمشاركة». وشاهد أنشيلوتي، لورينز إنسيني، قائد الفريق، يسجل هدفه الخامس بعد ثنائية سجلها أركاديوز ميليك في المباراة التي شهدت تغلب نابولي على بعض الأخطاء الدفاعية الأولية، حيث تلقى هدفا واحدا في آخر ثلاث مباريات بالدوري. وقال أنشيلوتي: «اخترت المجيء إلى نابولي لأن، قبل كل هذا، هناك مشروع جيد هنا ومجموعة من اللاعبين المميزين. سعيد بالتطبيق الذي أراه وأتمنى أن نواصل السير على هذا النهج، بإمكاننا ان نكون ندا لأي فريق». واستمتع ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس بالفوز الذي حققه فريقه على بولونيا، وأثنى على باولو ديبالا الذي سجل هدفه الأول، قبل أن يسجل بلاز ماتويدي الهدف الثاني، الذي صنعه كريستيانو رونالدو، والذي حسم الفوز ليوفنتوس. كما تشهد الجولة دربي روما حيث يلتقي روما ولاتسيو بعدما حققا نتائج إيجابية في الجولة الماضية. وتنفس إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الصعداء بعد فوز روما برباعية على فروسينوني، بعدما حصد الفريق نقطتين فقط في آخر أربع مباريات. وقال دي فرانشيسكو: «إنها نقطة البداية بالنسبة لنا، لم نفعل شيئا. كان المهم لنا أن نحصد النقاط الثلاث، وأن نرى بعض الأداء الذي غاب عنا، وتسجيل الأهداف وإعادة الثقة للعديد من اللاعبين. هذا يجعلنا ندخل مباراة الدربي بأفضل طريقة ممكنة». ويملك روما حاليا ثماني نقاط، بينما يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 12 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي على حساب أودينيزي 2/1. ويشهد اليوم مباراة قوية بين إنتر ميلان وكالياري، فيما تستكمل الجولة الأحد حيث يلعب فيورنتينا مع أتالانتا، وساسولو مع ميلان، وبولونيا مع أودينيزي وكييفو مع تورينو، وفروسينوني مع جنوى، وبارما مع إمبولي، فيما تختتم يوم الاثنين بمواجهة سامبدوريا وضيفه سبال.