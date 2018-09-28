﻿الدوري الاسباني: الريال يواجه جاره أتلتيكو في مهمة صعبة لاستعادة توازنه

مدريد – د ب أ: يتعين على ريال مدريد أن يعود لطريق الانتصارات، بعدما تلقى هزيمة مذلة أمام إشبيلية الأربعاء، عندما يواجه أتلتيكو مدريد اليوم في الجولة السابعة من الدوري الإسباني. ويسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد خسارته أمام ليغانيس، عندما يستضيف أتلتيك بلباو.

وتعرض برشلونة والريال لهزيمتين مذلتين الأربعاء ويواجهان اختبارين في غاية القوة للعودة لطريق الانتصارات. وتلقى الريال، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة، هزيمة قاسية من مضيفه إشبيلية صفر/3 لكن ينبغي عليه أن يتعافى قبل الدربي أمام أتلتيكو مدريد في ملعب «سانتياغو برنابيو». واكتسب أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، ثقة كبيرة بعد بداية مهتزة هذا الموسم، واستطاع تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في كل المسابقات، وسجل خمسة أهداف بدون أن تتلقى شباكه أية أهداف في آخر مباراتين بالدوري، ويعتبر الفريق الفوز بالكأس السوبر الأوروبي، على حساب الريال، علامة إيجابية عندما يلتقيان مرة أخرى في العاصمة الإسبانية. وتحسن أداء الريال كثيرا بعد هذه المباراة، لكن العمل الجيد الذي قام به المدرب جولين لوبيتيغي، ظهر أنه انهار في ملعب «رامون سانشيز» بعدما خسر أمام إشبيلية. ومع ذلك، يعتقد المدرب أن الفريق قادر على التعافي من أثار هذه الهزيمة وأن يعود لأفضل مستوياته أمام أتلتيكو. وقال لوبيتيغي: «عندما نفوز نستعد للمباراة التالية بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة سنقوم بالأمر ذاته. في الدوري، تحدث مثل هذه الأشياء وتحدث لكل الفرق. خلال ثلاثة أيام لدينا مباراة صعبة، وما سنفعله هو أننا سنقوم باستعادة توازننا والاستعداد بكل قوة». واستبدل مارسيلو من مباراة إشبيلية بعدما تعرضه لإصابة عضلية في الساق. وقال سيميوني مدرب أتلتيكو إن الفريق يأمل بأن يعود المدافع خوسيه خيمينيز للمشاركة في هذه المباراة بعد الشفاء من إصابته. وقد يحظى أتلتيكو بفرصة تصدر الترتيب، في حال خسارة برشلونة أمام ضيفه بلباو في المباراة التي تسبق الدربي. وتعرض برشلونة لهزيمة مفاجئة أمام ليغانيس، وهي الأولى هذا الموسم بعد مرور ست جولات، علما ان برشلونة لم يتلق سوى هزيمة واحدة فقط الموسم الماضي كانت في الجولات الأخيرة. ويعلم تماما أبطال برشلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيردي، أنهم لا يستطيعون اللعب بشكل سيئ أمام بلباو. وقال سيرخيو بوسكيتس لاعب الوسط: «الشيء المقلق هو تلقي العديد من الأهداف، يجب أن نكون أكثر صلابة. هذه هي التفاصيل التي يمكنها أن تجعلك تخسر النقاط، ويجب علينا أن نتطور». واستبعد فالفيردي الثنائي خوردي ألبا ولويس سواريز امام ليغانيس، ولكن بعد التعادل في الجولة قبل الماضية أمام جيرونا، يتوقع أن يدفع بأفضل تشكيل ممكنة أمام أتلتيك، حتى ولو كان الفريق سيخوض مباراة قوية في دوري أبطال أوروبا بعدها بثلاثة أيام امام توتنهام الإنكليزي. وقال: «خسرنا خمس نقاط في ثلاثة أيام وهذا شيء يصعب تفسيره. كيف أشرح هذا؟ هذه كرة القدم وهذه الأشياء ممكن أن تحدث». ويلعب ريال سوسيداد مع بلنسية، وإيبار مع إشبيلية، وهويسكا مع جيرونا، وفياريال مع بلد الوليد، وليفانتي مع ألافيس وريال بيتيس مع ليغانيس، وسيلتا فيغو مع خيتافي.