﻿الدوري الإنكليزي: ليفربول يتطلع إلى الثأر من تشلسي ومواصلة حصد العلامة الكاملة

لندن – د ب أ: تنطلق منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي اليوم، حيث يسعى ليفربول إلى الثأر من تشلسي على ملعب الأخير، والحفاظ على وضعه كونه الفريق الوحيد الذي لا يزال يحافظ على بدايته القوية بالدوري.

وخسر ليفربول على ملعبه أمام تشلسي 1/2 مساء الأربعاء في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين، لكنه يتطلع إلى الفوز في ملعب تشلسي، ليعزز موقعه في الصدارة بشكل أكبر بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الست بالدوري. وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول خاض مباراة الكأس بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات، وحول تشلسي تأخره بهدف إلى فوز 2/1، بفضل النجم إيدين هازارد الذي سجل الهدف الحاسم قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. ويتوقع أن تشهد تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم عودة الحارس أليسون والمدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وجو غوميز وآندي روبرتسون، وكذلك النجم المصري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو إلى خط الهجوم. كما يتوقع أن يوجد على مقعد بدلاء ليفربول، دايان لوفرين الذي قال إن الفريق سيقدم أداء أفضل من مباراة الأربعاء، وأكد: «ربما كانت مباراة الاربعاء بمثابة مرحلة استعداد لمواجهة السبت، وبالتالي نحن نعرف ما علينا أن نفعله لتقديم الأفضل.» وأضاف: «لدينا مباراة مهمة السبت أمامهم (تشلسي) وسنطور الأداء بالتأكيد. كلي ثقة بأننا سنقدم ما هو أفضل بكثير.» كذلك ينتظر أن يجري تشلسي تغييرات في مباراة اليوم، منها عودة هازارد من جديد إلى التشكيل الأساسي وكذلك نغولو كانتي وأوليفيه جيرو وبيدرو. وفي حالة فوز تشلسي، سينتزع الصدارة من ليفربول، ولكن جانفرانكو زولا المدرب المساعد لتشلسي، قال إن الفوز في مباراة الأربعاء لا يمثل مؤشرا واضحا لما قد تسفر عنه المباراة المقبلة. وقال زولا: «كي أكون منصفا، لا أعتقد أن النصر في المباراة الماضية سيكون له أثر كبير. بالطبع نحن سعداء للغاية وسنخوض المباراة بمعنويات عالية، ولكن مباراة السبت ستكون مختلفة.» ويحتل ليفربول الصدارة برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي حال اللقب وتشلسي. ويلعب السيتي مباراته أمام برايتون، على ملعبه «الاتحاد». وكان السيتي خاض مباراته أمام أوكسفورد مساء الثلاثاء في كأس المحترفين، بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات، وحقق الفوز 3/صفر. وقد تشهد التشكيلة الأساسية للسيتي اليوم مشارك فل فودن، الذي سجل واحدا من الأهداف الثلاثة للفريق في شباك أوكسفورد. وصرح بيب غواريولا مدرب السيتي بأنه لا يواجه مشكلة في الاعتماد على فودن والثقة به. وقال: «إنه لاعب من طراز خاص، كان مشجعا للسيتي ويعشق هذا النادي… لقد رأيتم ذلك في سلوكه، وفي كل حركة يقوم بها. إنه بالفعل لاعب رائع.» أما واتفورد، الرابع برصيد 13 نقطة، فيحل ضيفا على أرسنال السادس، والذي استعاد توازنه بعد الهزيمة في أول مباراتين بالموسم، ثم حقق أربعة انتصارات متتالية، تحت قيادة أوناي إيمري. ويتوقع أن يدفع ايمري بداني ويلبك في خط الهجوم، بعدما سجل هدفين في شباك برنتفورد في كأس الرابطة. ويحل توتنهام، الخامس برصيد 12 نقطة، ضيفا على هدرسفيلد التاسع عشر قبل الأخير، كما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على وستهام في افتتاح المرحلة. ويلتقي إيفرتون مع فولهام ونيوكاسل مع ليستر وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، ويلعب الأحد كارديف مع بيرنلي وتختتم مساء الاثنين بلقاء بورنموث مع كريستال بالاس.