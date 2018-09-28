﻿طفل في العاشرة يقتل جدته في حادثة عرضية

إسطنبول ـ أ ف ب: قتل طفل في العاشرة من العمر عرَضاً جدته الثمانينية بمسدس والده بعدما اعتقده لعبة، على ما أفادت صحيفة تركية أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة «حرييت» أن الطفل وجّه طلقين ناريين نحو جدته البالغة 89 عامًا، ما تسبب لها بإصابة قاتلة في الرأس والفك.

وكان يعتقد أن المسدس الذي كان والده يحتفظ به في منزل العائلة في محافظة آق سراي وسط تركيا مجرد لعبة، وفق الصحيفة.

وقد استجوبت الشرطة الطفل ووضعته في عهدة هيئات اجتماعية للأحداث، حسب المصدر عينه.

وفتح تحقــــيق بشأن الوالد بتهمة حيازة سلاح غير مرخص والإهمال.