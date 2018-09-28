﻿«تسونامي» يجتاح سواحل مدينة إندونيسية بعد وقوع زلزال

جاكرتا ـ د ب أ: ضربت أمواج مد بحري عاتية «تسونامي» يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار، أمس الجمعة، سواحل مدينة بالو الواقعة في جزيرة سولاويسى الإندونيسية.

وعرضت قناة «ميترو تي في» مقطعاً جرى التقاطه بهاتف جوال يظهر الأمواج وهي تضرب المنازل في بالو، عاصمة إقليم سولاويسي الوسطى، أمس الجمعة.

وقع زلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر في جزيرة سولاويسي في وقت مبكر من أمس.

ولم تصدر تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء تسونامي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية في إندونيسيا قد رفعت تحذيراً من حدوث تسونامي، كان صدر في أعقاب الزلزال.