﻿كباب على الفطور

سعرت ـ الأناضول: الكباب على الفطور.. تراث شعبي تتناقله الأجيال في ولاية سعرت، جنوب شرق تركيا.

وتشتهر الولاية بكباب الـ»بريان» الذي يحضر من لحم الخروف، حيث يتم تعليق الخروف المسلوخ ضمن تنور محفور في الأرض يصل عمقه 3 أمتار، وقطره 100 سم، ويشوى على البخار بشكل تام.

ويحرص الأهالي والسياح القادمون إلى الولاية، على تناول كباب البريان الذي يعرف أيضاً باسم «بريفا» أو «باريف» على مائدة الفطور الصباحي.

ويقدم البريان عادة عقب صلاة الفجر، مع الخبز والبصل اليابس والطماطم والفلفل الحار، ما يشكل لوحة فنية شهية، إلى جانب قطع اللحم المشوية على البخار.

وقال الأسطى مراد كايا ألب، المتخصص في إعداد كباب البريان، إن هذا النوع من الكباب جرى تسجيله كعلامة مسجلة باسم الولاية، من قبل الهيئة التركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية قبل15 عاما.

ولفت إلى أنهم يرسلون البريان إلى الزبائن في مختلف أرجاء تركيا، وأحياناً إلى خارجها، حيث أوضح أنه أرسل مؤخراً إلى زبون في ألمانيا، من الجالية التركية هناك.

وأكد حرص السياح المحليين والأجانب على تذوق البريان قبيل مغادرة المدينة.

وقال ينر طانق، من أهالي مدينة سعرت، المواظبين على تناول البريان، إن هذه الأكلة تجعل المرء يشعر بالشبع لمدة طويلة. و قال رجب بيلكا الذي يدير مقهى في ولاية أضنة جنوب البلاد، إنه بحث عن البريان على الانترنت وقرر تذوقه في موطنه.

أما أوموت ناصر القادم من اسطنبول، فذكر أن البريان الذي تناوله للمرة الأولى في سعرت يعدّ من ألذ المأكولات التي تناولها في حياته.

وفي السياق، قال محمد نجات دمير، إنه جاء إلى المطعم عقب صلاة الفجر لتناول البريان الذي وصفه بـ«الرائع والصحي للغاية».