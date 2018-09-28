﻿ساعة من التمارين يوميا تزيل البروتينات السامة من العضلات

ساو باولو ـ الأناضول: أفادت دراسة دولية حديثة بأن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة يومياً تساعد على إزالة البروتينات السامة من العضلات، وتسهم في علاج ضعف العضلات وضمورها.

أجرى الدراسة باحثون في جامعة ساو باولو البرازيلية، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة والنرويج، ونشروا نتائجها في دورية علمية.

وأوضح الباحثون أن نمط الحياة المستقرة وما يصاحبه من الجلوس لفترات طويلة، ينجم عنه تراكم البروتينات السامة وغير المعالجة بشكل كاف في خلايا العضلات، ما يؤدي إلى ضعف العضلات أو الوهن.

وأضافوا أن هذه الحالة خلل وظيفي عضلي يؤثر على كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من الإصابة بالعصب الوركي، الذي يصيب المرضى الذين يظلون لفتراة طويلة طريحي الفراش، أو العمال الذين يقضون ساعات طويلة جالسين.

ولرصد تأثير التمارين الرياضية على المصابين بالعصب الوركي، أجرى الفريق دراسته على مجموعة من الفئران المصابة بهذه الحالة، وقسموها إلى مجموعتين.

وانخرطت المجموعة الأولى في التمارين الرياضية لمدة ساعة واحدة يومياً 5 مرات أسبوعياً، فيما لم تشارك المجموعة الثانية في التمارين.

وبإجراء فحوصات على الفئران المصابة، وجد الباحثون أن الإصابة بالعصب الوركي تأتي بسبب ضعف الجهاز الخلوي المسؤول عن تحديد وإزالة البروتينات والسموم التالفة من العضلات. وبعد 4 أسابيع من التمارين الرياضية، وجد الباحثون أن ضعف العضلات الناجم عن إصابة العصب الوركي أقل عدوانية في المجموعة التي مارست التمارين الرياضية، مقارنة مع المجموعة الأخرى. وقال الدكتور خوليو سيزار باتيستا، قائد فريق البحث: «وجدنا أن التمارين قللت من مستويات البروتينات السامة في العضلات، وهي بروتينات عادة ما تكون مسؤولة عن ضعف وموت خلايا العضلات، وفي الوقت ذاته، حسنت من خصائص الانقباض في الأنسجة العضلية» .

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الخمول البدني يمثل السبب الرئيسي الذي يقف وراء حدوث نحو 21٪ إلى 25٪ من حالات سرطاني القولون والثدي، و27٪ من حالات السكري، وقرابة 30٪ من أمراض القلب والأوعية الدموية.