﻿رئيس بلدية هيوستن الأمريكية يطالب بفتح بيوت لممارسة الجنس مع الدمى

تكساس ـ «القدس العربي» من رائد صالحة : يواصل سيلفستر تيرنر، رئيس بلدية هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، جهوداً مثيرة للجدل من أجل فتح بيوت دعارة لممارسة الجنس مع الدمى.

وسيكون هذا المكان الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا نجح تيرنر في منح ترخيص لشركة «كينكي دولز» التى تتخذ من تورنتو بكندا مقراً لها، لافتتاح فرع في المدينة تحت اسم «بيت الحب».

وزعم تيرنر إن هذا المكان ليس من الأعمال التى يرغب في الإعلان عنها أو يسعى لجذبها، ولكنه مهتم بصحة وسلامة الناس في المدينة، وقال إنه يريد التأكد من أن القوانين التى ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي ما تزال قابلة للتطبيق على الأشياء التى تحدث هذه الأيام . وأضاف أن البيوت المقترحة، كما هو الحال مع الشركات الأخرى الموجهة نحو الجنس، لا يمكن أن تكون قريبة من أماكن العبادة أو مراكز الرعاية اليومية أو المدارس . وأكد تقرير طبي في وقت سابق من هذا العام أنه لا يوجد دليل على أنه من الصحي ممارسة الجنس مع الدمى على الرغم من الشركة المروجة لهذه «البيوت». وكانت هناك بعض الجهود في الولايات المتحدة للحد من هذه الصناعة، بما في ذلك إقرار قانون «الروبوتات الاستغلالية» الذى مرره مجلس النواب الأمريكي في يونيو/ حزيران، والذى استهدف بالدرجة الأولى منع الشركات من بيع الدمى الجنسية التى تشبه الأطفال.