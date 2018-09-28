إبراهيموفيتش ينحاز لرونالدو على حساب صلاح

“القدس العربي”: علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بطريقته الخاصة، على فوز محمد صلاح بجائزة “بوشكاش” لهدف العام من قبل الفيفا، على حساب أهداف أخرى كهدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأقر السلطان بأن هدف صلاح في مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، ليس الأجمل على الإطلاق، وفي هذا الصدد، قال في حواره المُقتضب مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “لقد سبق لزلاتان الفوز بجائزة بوشكاش.. فهل يعتقد أن صلاح كان الأجدر بها هذا العام؟ لا.. أعتقد هدف كريستيانو كان الأجمل، لكني لم أشاهد بقية الأهداف لأن هدفي لم يكن من الأهداف العشرة المُرشحة”.

وختم مزاحه “هدفي مع لوس أنجليس كان يستحق الترشح، وبوجه عام أهدافي الـ500 كان ينبغي ترشيحها للحصول على الجائزة، لكن من يدري، قد أكون ضمن المُرشحين العام القادم”.

وكانت أغلب التوقعات تصب في مصلحة هدف رونالدو في مرمى فريقه الحالي، وكذا هدف غاريث بيل الهلاوني في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في نهاية المطاف، حسمت الأصوات الجائزة لهدف صلاح في ديربي مدينة نهر الميرسيسايد، وذلك تم في حفل الفيفا، الذي انتهى بتتويج لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم.