العراق ينفي وجود قوات إيرانية على أراضيه

نيويورك : نفى وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، مساء الجمعة، “بشدة”، وجود قوات إيرانية على أراضي بلاده.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الجعفري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي الموقف العراقي ردًا على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول “وجود قوات عسكرية إيرانية تعمل في العراق”.

وقال الجعفري إن “العراق يرفض رفضا قاطعا، التصريحات المستهجنة لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي (نتنياهو)، وادعاءه بوجود قوات إيرانية في العراق، لتبرير اعتدائه على سيادة العراق”.

وأضاف: “كما نرفض استخدام المنبر الدولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتهديد سيادة الدول وأمنها”.

نرفض استخدام المنبر الدولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتهديد سيادة الدول وأمنها

وشدد الجعفري على تمسك بلاده بـ”علاقات طيبة ومتميزة مع تركيا”.

فيما أكد على أن “النصر العسكري على الإرهاب لا يعني بالضرورة نهايته بالكامل، إذ ما زال أمام العراق مراحل وصفحات جديدة تنتظره لاستكمالها، من أجل القضاء نهائيا على الإرهاب”.

ودعا الوزير العراقي المجتمع الدولي إلى “صياغة خطة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية، من أجل تحصين المجتمعات من خطر عودة الإرهاب”.

كما دعا أيضا إلى “العمل على العناية بالشباب والنساء والأطفال، وحماية التعدد ودعم الأقليات، وحفظ الأمن والسلم في المناطق المحررة (من داعش)، والانتقال من طموح تحقيق المصالحة الوطنية إلى مرحلة تحقيق المصالحة الوطنية”.

(الأناضول)