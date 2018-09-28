جيفري: شركاء وحلفاء الولايات المتحدة يسيطرون على نصف سوريا

واشنطن- “القدس العربي”:

تدفع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الى تجميد الصراع في سوريا بكل طريقة ممكنة، ومن ثم اغتنام فرصة دبلوماسية للدفع باتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ( 225) الذي يشمل إنهاء الصراع في سوريا، ووفقا لما أوضحه جيمس جيفري، المسؤول الأمريكي عن الملفّ السوري، فإن هذا الهدف اصبح ملحا للغاية بسبب تطورات الأحداث على مدى الأشهر القليلة الماضية حيث أصبحت القوى العسكرية العاملة بالفعل في سوريا، وهي الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وايران واسرائيل، في مرحلة قريبة من نقطة التصادم .

يمكن لرئيس النظام السوري بشار الأسد أن يعتقد أنه فاز في الحرب ولكنه ، في الواقع، يسيطر على نصف الاراضي فقط في سوريا كما ان نصف عدد السكان ليسوا تحت سيطرته

وقال جيفري إن القوات الأمريكية تجاوزت ” المطبات” التى تعرضت لها في سوريا، بما في ذلك ازمة اسقاط الطائرة الروسية التي أسفرت عن تصعيد يدعو جميع الأطراف الى التوقف ، وكرر تأكيده السابق على ان القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى الهزيمة النهائية لتنظيم ( الدولة الإسلامية ) مشيرا ان هذه هي المهمة العسكرية الوحيدة للولايات المتحدة في البلاد التي مزقتها الحرب وأنها ليست أوسع من ذلك .

واضاف جيفري “ يمكن لرئيس النظام السوري بشار الأسد أن يعتقد أنه فاز في الحرب ولكنه ، في الواقع، يسيطر على نصف الاراضي فقط في سوريا كما ان نصف عدد السكان ليسوا تحت سيطرته” مشيرا الى النصف الاخر من سوريا يقع تحت سيطرة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتراك والاكراد في شمال وشرق سوريا .

واردف قائلا ان نظام الاسد بلا اقتصاد حقيقي وهو لا يستطيع الوصول الى الموارد من الوقود والغاز ولا دور له غفي اعادة الاعمار لان الولايات المتحدة هي جزء من هذه العملية المدعومة باغلبية قوية من الاتحاد الاوروبي.

واكد جيفري ان الولايات المتحدة تحاول الضغط على الايرانيين لكى يغادروا سوريا مشيرا الى ان ايران تسعى بشكل واضح الى تحقيق تواجد عسكري على المدى الطويل في سوريا .