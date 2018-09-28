مهاتير محمد: العالم فشل في وقف إضطهاد مسلمي الروهنغيا

أنقرة- نيويورك : قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الجمعة، إن “العالم فشل في اتخاذ إجراءات ضد اضطهاد” مسلمي الروهنغيا بإقليم أراكان، غربي ميانمار، وأن “الدولة المستقلة لا تعني أن لها الحق في قتل شعبها”.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومنذ أغسطس / آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

وفي قضية أخرى، قال محمد: “لقد جئت إلى هنا آخر مرة في 2003، وأكدت في كلمتي حينها أن العالم خرج عن مساره، والوضع الآن أسوأ من الوضع قبل 15 عاماً، وهذا الوضع يظهر لنا أن العالم يشهد اضطرابات سياسية، واقتصادية، واجتماعية”.

وأشار إلى أن تأثير الحرب التجارية بين الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والصراع بين البلدين محسوس في بلدان أخرى.