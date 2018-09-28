لافروف: موسكو بدأت تسليم النظام السوري منظومة إس-300

نيويورك: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مساء الجمعة، إن بلاده بدأت بالفعل تسليم النظام السوري منظومة إس-300 المضادة للصواريخ.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي له من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجميعة العامة للمنظمة، التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتختتم في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واتهم لافروف إسرائيل بخرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، من خلال انتهاك الأجواء السورية واللبنانية.

اتهم لافروف إسرائيل بخرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، من خلال انتهاك الأجواء السورية واللبنانية

وتعليقًا على تهديدات إسرائيلية، صدرت مؤخرًا، باستهداف مواقع قريبة من مطار بيروت، حذر الوزير الروسي تل أبيب من استهداف لبنان، أو تهديد مجالها الجوي.

وحول موقف بلاده من العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة في قطاع النفط، قال: “نحن ندرس جميع الأفكار (..) الشركات الأوربية التي أعلنت انسحابها من السوق الإيرانية سيكون من الصعب عليها العودة مستقبلًا”.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد لافروف أن “روسيا لم تترك أبدًا الآلية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط”.

وأوضح: “أقصد بذلك اللجنة الرباعية (روسيا، أمريكا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي)، التي التقت هذا الأسبوع هنا في نيويورك، وللأسف لم تصل إلى نتيجة عملية”.

وتابع: “التقيت أمس (الخميس) الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان في غاية اليأس، ومن المؤكد أن روسيا تراقب ما يحدث من محاولة لتفكيك إمكانيات تحقيق حل الدولتين، وكذلك ما يحدث بين رام الله وغزة، ونحن ندعم الجهود التي تقوم بها مصر”.

(الأناضول)