مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء زلزالين وتسونامي في اندونيسيا

جاكرتا: لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم جراء زلزالين قويين وموجات مد عاتية “تسونامي” ضربت جزيرة سولاويزي الإندونيسية، وفقا لما ذكره مسؤولون طبيون، صباح اليوم السبت.

وقال كومانج ادي سوجندرا، مدير مستشفى انداتا في بالو عاصمة اقليم سولاويزي الأوسط لشبكة “سي.ان.ان اندونيسيا” “لدينا الآن 30 جثة في المستشفى.”

وأضاف أن 12 شخصا نقلوا أيضا إلى المستشفى وكانوا بحاجة إلى جراحة عظام.

وقال مسؤولون إن الزلزال الثاني الذي وقع، يوم الجمعة، والبالغ قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر، تسبب في حدوث أمواج مد عاتية بلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار.

( د ب أ)