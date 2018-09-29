مسيرة في تطوان المغربية تنديدا بمقتل “مهاجرة”- (فيديو)

الرباط: شارك المئات من مشجعي فريق المغرب التطواني، الجمعة، في مسيرة احتجاجية بمدينة تطوان (شمال البلاد)، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل مهاجرة.

وقتلت الفتاة المغربية “حياة بلقاسم”، الثلاثاء الماضي، إثر إطلاق البحرية المغربية النار تجاه قارب يقل مرشحين للهجرة غير النظامية.

وبحسب مقاطع فيديو تداولها نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، ردد المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل “حياة”.

والخميس، قال محمد المريزق خال الفتاة المغربية “حياة بلقاسم” للأناضول إن “الشابة (20 سنة)، توفيت بعدما أصيبت بالرصاص عندما حاولت الهجرة”.

وأوضح أن ظروفها المالية هي التي دفعتها إلى الهجرة، خصوصًا أن والدها لا يعمل حاليًا، وكانت تريد مساعدة أفراد عائلتها البالغ عددهم 7 أفراد (الوالدان و5 إخوة)”.

وتابع “حياة كانت تتابع دراستها في الجامعة، وكانت تحاول إيجاد عمل ولم تفلح في ذلك”.

والثلاثاء، “أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر إطلاق البحرية المغربية النار تجاه قارب مطاطي كان متواجدًا “بصفة مشبوهة بالمياه المغربية ويقل مرشحين للهجرة غير النظامية، بعد عدم امتثاله لتحذيرات موجهة له”، بحسب بيان لعمالة (محافظة) مدينة المضيق الفنيدق، التابعة بولاية تطوان بجهة طنجة (شمال).

وفتحت السلطات المغربية تحقيقًا في الموضوع، وفق المصدر ذاته. (الأناضول)