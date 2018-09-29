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لص ألماني يسرق مئات اليوروهات… ثم يعيدها ويختفي

Sep 29, 2018

برلين: تبحث الشرطة الألمانية عن لص سرق مئات اليوروهات من محطة بنزين، قبل أن يعيدها بعد ساعتين.

وذكرت الشرطة أن سارقًا ملثماً دخل إلى المحطة في بلدة جريسهايم بغرب ألمانيا يوم الجمعة وطالب بملء حقيبة بلاستيكية بالمال ثم اختفى.

وبدأت الشرطة عملية بحث عن الجاني، لكنها لم تكتشف عودته إلى المحطة بعد ساعتين وقيامه بإلقاء كيس النقود أمام الباب قبل أن يختفي مرة أخرى.

وتقول الشرطة إنه حتى الآن ليس لديهم الدافع وراء قيام الرجل بسرقة المال أو وراء تغيير رأيه. (د ب أ)

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