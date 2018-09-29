قطر: الارهاب وجد حاضنته في الغلو الديني الذي وظفته السعودية لتحقيق أهداف سياسية

لندن- “القدس العربي”: ردا على كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السكرتير الثاني في البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة طلال آل خليفة إن الإرهاب وجد حاضنته في الغلو الديني الذي تم توظيفه من قبل السعودية لتحقيق أهداف سياسية تخدم ظروفا معينة.

وأضاف الدبلوماسي القطري أن تسييس السعودية مصطلح الإرهاب وفق مصالحها وصل إلى حد استخدام الإرهاب كتهمة لكل من يختلف معها في الرأي.

قطر: تسييس السعودية مصطلح الإرهاب وفق مصالحها وصل إلى حد استخدامه كتهمة لكل من يختلف معها في الرأي

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال إن السعودية بإمكانها أن تصبر على قطر عشرة أعوام أو 15 عاما، وذلك في معرض حديثه عن الأزمة الخليجية.

وأشار في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن السعودية في ظل ما سماها “جهودها الحازمة والمستمرة في مكافحة الإرهاب” قامت إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر بمقاطعة دولة قطر التي تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين.

ومن جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الأزمة الخليجية اختبار حقيقي لمصداقية التحالف الإستراتيجي الشرق أوسطي الذي تدعو إليه الولايات المتحدة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي في نيويورك أنه لن يكتب النجاح لهذا التحالف الجديد إذا لم يحسم الخلاف بين الدول المدعوة للتحالف على مفاهيم أمنية جوهرية، محذرا من موت المبادرة في مهدها.

وزير الخارجية القطري: لن يكتب النجاح للتحالف العربي الجديد إذا لم يحسم الخلاف بين الدول المدعوة للتحالف على مفاهيم أمنية جوهرية

وجاءت تصريحات الوزير القطري عقب مشاركته في اجتماع عقده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة مع نظرائه من مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، ويعد هذا أول اجتماع من نوعه بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري “نهنئ واشنطن على جمع مجلس التعاون الخليجي الذي لم يلتئم منذ بدء الأزمة”، ورأى أن الأولوية هي لبحث التحديات بين دول التحالف الإستراتيجي الذي دعت إليه واشنطن.

وأشار إلى أن واشنطن أكدت رغبتها في رؤية مجلس تعاون خليجي موحد، لكنه أضاف أنه لا توجد أي تطورات في الأزمة الخليجية التي أصابها الجمود، وطالب دول الحصار بالتراجع عن إجراءاتها غير القانونية ضد قطر.