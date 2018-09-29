وفاة مارتي بالين أحد نجوم فريق جيفرسون إيربلين لموسيقى الروك

لوس انجليس: توفي مارتي بالين الشريك المؤسس لفريق جيفرسون إيربلين لموسيقى الروك عن عمر (76 عاما) بعدما أضفى شخصية مميزة على الفريق الغنائي بصوته العاطفي الرخيم.

وقال ريان رومينيسكو المتحدث باسم بالين في بيان الجمعة إن المغني الراحل وعازف الجيتار الذي شارك في تأسيس الفريق بمدينة سان فرانسيسكو عام 1965 فارق الحياة يوم الخميس وكانت زوجته سوزان جوي بالين بجواره. ولم يعلن عن سبب الوفاة.

واشتهر الفريق بأغنيات أدتها جريس سليك ومن بينها (سامبودي تو لوف) و(وايت رابيت) وانضم اسمه إلى قاعة مشاهير الروك آند رول عام 1996.

كما كتب بالين كلمات أغنيات ناجحة للفريق مثل (فولونتيرز) و(توداي) وساهم في أعمال غنائية شهيرة لفريق جيفرسون ستارشيب مثل (راناواي) و(ميراكلز).

وأثنى أعضاء فريق جيفرسون ستارشيب الغنائي الذي انضم بالين إليه لسنوات على زميلهم الراحل عبر صفحتهم الرسمية على موقع فيسبوك.

وكان بالين قد خضع لجراحة في القلب عام 2016 ورفع في أغسطس آب دعوى مدنية تتهم مستشفى مدينة نيويورك بانعدام المهنية قائلا إنه غادر المستشفى بعدما تعرض لسانه وأحباله الصوتية للتلف.

وقالت سوزان جوي بالين في بيان “تبادلت أقوى مشاعر الحب مع مارتي… وكان يغمرنا جميعا بحبه. وسيظل موجودا بداخلي للأبد”. (رويترز)