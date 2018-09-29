الفصائل الفلسطينية تعلن إضرابا تجاريا في الضفة الإثنين رفضا لقانون القومية
رام الله: أعلنت الفصائل الفلسطينية السبت عن إضراب تجاري شامل الاثنين بجميع مدن الضفة الغربية.
وقالت الفصائل ، في بيان صحافي اليوم، إن “الإضراب يأتي تجاوباً مع نداء لجنة المتابعة العليا ضد قانون القومية”، منوهةً إلى أن الإضراب سيكون تجاريا فقط، ولا يشمل مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والجامعات والمدارس.
وجددت الفصائل رفضها للمواقف الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، داعية جميع قوى الشعب الفلسطيني إلى التلاحم من أجل نصرة قضيته العادلة.
بدوره ، أكد منير الجاغوب مدير المكتب الإعلامي في مفوضية فتح أن الإضراب الاثنين سيكون تجارياً شاملاً، أي ستغلق المحال التجارية في الضفة، وذلك دعماً لنداء لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، ورفضاً قطعياً لقانون القومية العنصري.
ونفى الجاغوب أن يستهدف الإضراب كافة مناحي الحياة الأخرى مثل الوظيفة العمومية والتعليم “المدارس والجامعات” والصحة.(د ب أ)
yes for our unification is the first victory …. no more schismatic policy …. yes for our militar drastic action … yes for our education never stop …الي متي سنبقي في هذه الدهاليز (
السياسيه) من منبر الي منبر ..حيث يدرك المجرم باجرامه والشاهد علي الجريمه بسكوته .؟!
كفانا حماقه حيث كل هذه الدول الاستعماريه الامركانبيريطنوفرنسيروسي المجرم بحقنا وبحق شعوبنا وبحق أوطاننا ..هي الدول الأولي التي ساهمت في زراعه الاستعمار الصهيوني بارضنا ..من روسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا …والآن نطلب من هذه الدول الاعتراف بدولتنا التي لن يستطيع اي قوه علي الأرض سحقنا او تلاشينا حيث صمود المواطن الفلسطيني سواء في ال 48..او في 67..يشكل خنجر في حلق كل من يستغبن الحقيقه ..حيث الأرض تتكلم عربي وكذلك تحافظ علي العقاءد جميعها وتحترم حتي الانسان الحر بفكره كما يشاء ..
حيث شعارنا هو الانسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ علي انفسنا ..
النشاشيبي
كفانا مضيعه الوقت في الدهاليز التي لن تنتج شيء لهذا الشعب المنكوب
نعم لكرامه العيش وليس الي لقمه العيش ..
وكرامتنا لن تكون ولن تتحقق بدون الإعداد العسكري الذي عن طريقه يتم استرجاع الوطن وتخلصه من غطرسه الاستعمار بكل أوجهه ..وخير دليل علي قوه البندقيه ..اي القوه العسكريه تفرض وجودها وتحافظ علي امن شعوبها واوطاننا وهذا يتمثل في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وتفوقها وتقدمها العسكري فرض احترامها علي جميع الدول ..وبعود ذلك الي ثلاثه أمور ..وعي الشعب ..والقوه الانتاجيه الاقتصاديه والرقي والتقدم العسكري فلتكن مثال لنا يؤخذ به ..
لان الاستمرار بالنمط العربي لن نحرر شبر واحد من تراب فلسطين ..لان الوطن العربي يحافظ علي سياده الجهل كما يقدس الأشخاص بالاضافه الي الكرسي ..والاهتمام بفرج المراءه ..(الكأس والكيس والفرج )..هذا هو دستورنا وهذه هي مصيبتنا ..فنحن بحاجه ماسه الي التنوير في معرفه حقيقه الحياه حتي ندرك الطريق الصواب في رقي البشريه جمعاء ..فلا داعي ان نفرض تحيزاتنا علي الآخرين بدون اي تنوير ..اي لماذا هذا هو الصواب او لماذا هذا هو الخطاء ..حتي ندرك ونصل لما هو افضل لنا جميعا .تعم سنتقدم اذا تمكنا من احترام الراي المعاكس كما نحترم الراي الموءيده
وكذلك احترام الأنثي كما نحترم الذكر بدون اي عنصريه حمقاء وخلقنا الانسان بأحسن تقويم !..وهذا الانسان له الحق باكتساب المعرفه في جميع مناحي العلوم حتي يدرك ويساهم في تطور الانسانيه عامه والمجتمع الذي يعيش به خاصه وبهذا علينا التخلص من المرض الذكوري من احد الأمراض الاجتماعية علي مرور العصور !..
المنكوب سنبقي ننتظر حتي ينور اللملح ما دام مصممين علي هذا النمط من السياسه العقيمه والحفاظ بهذه الشخصيات التي حولت التحرير بالبندقية الي الوهم باللسان وبهذا علينا التغيير ..ونعطي حق للشعب بالاختيار لتقرير مصيره من خلال صوته الاقتراع وبندقيته بيده ..فهل من مجيب ؟
فلسطين واحده وطريق التحرير واحده .وكرامه العيش تختلف عن لقمه العيش ..
فنحن شعب يبحث عن كرامته وليس عن إملاء البطون !..
وخير البر عاجله عاجله عاجله ..
دمت يا شبل فلسطين ..حامل كرامتك وروحك في بندقيتك ..كما استشهد الكثير من قبلك …
نعم لنظام عسكري جديد يحقق مطالب هذا الشعب وينهي الغطرسه الاستعماريه الصهيوامركانبيرطنوفرنسروسي من كل تراب الوطن الانساني والعربي والاسلامي ..
اذا الشعب أراد كرامه العيش فليترك لقمه العيش ويتمسك ببندقيته الشرف العفيف ..فلنترك بصمتنا في تحرير الأوطان والإنسان