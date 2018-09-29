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العفاسي يتغنى بمحمد بن سلمان ويثير جدلاً- (فيديو)

Sep 29, 2018
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“القدس العربي”: تغنى القارئ الكويتي مشاري العفاسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في انشودة جديدة، أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العفاسي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأنشودة الجديدة التي حملت اسم “العزم”، تأتي بمناسبة قرب زيارة بن سلمان إلى الكويت.

وجاء في كلماتها: “إنت الأمل وإنت العزم.. من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومن ضيف.. وحنا ترى إخوانك لزم”.

“مصيرنا واحد ترى.. مهما في هالدنيا جرى. المملكة هي الكويت.. وخل يدري اللي ما درى”.

وأثارت الأنشودة جدلا واسعا، لا سيما أنها تأتي بعد أيام من أخرى مشابهة أطلقها العفاسي من أجل الملك سلمان بن عبد العزيز. واعتبر ناشطون أن العفاسي تخلى عن التركيز والاهتمام بالقرآن، وتحول إلى أداة بيد الحكومتين السعودية والإماراتية. ويذكر أن العفاسي محط جدل دائم لدى الناشطين خلال السنوات الماضية، بسبب مواقفه المعادية لثورات الربيع العربي، وقربه الدائم من الإمارات.
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