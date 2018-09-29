العفاسي يتغنى بمحمد بن سلمان ويثير جدلاً- (فيديو)
“القدس العربي”: تغنى القارئ الكويتي مشاري العفاسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في انشودة جديدة، أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر العفاسي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأنشودة الجديدة التي حملت اسم “العزم”، تأتي بمناسبة قرب زيارة بن سلمان إلى الكويت.
وجاء في كلماتها: “إنت الأمل وإنت العزم.. من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومن ضيف.. وحنا ترى إخوانك لزم”.
“مصيرنا واحد ترى.. مهما في هالدنيا جرى. المملكة هي الكويت.. وخل يدري اللي ما درى”.
وأثارت الأنشودة جدلا واسعا، لا سيما أنها تأتي بعد أيام من أخرى مشابهة أطلقها العفاسي من أجل الملك سلمان بن عبد العزيز. واعتبر ناشطون أن العفاسي تخلى عن التركيز والاهتمام بالقرآن، وتحول إلى أداة بيد الحكومتين السعودية والإماراتية. ويذكر أن العفاسي محط جدل دائم لدى الناشطين خلال السنوات الماضية، بسبب مواقفه المعادية لثورات الربيع العربي، وقربه الدائم من الإمارات.
العزم #محمد_بن_سلمان كلمات : أحمد الصانع أداء وألحان ومكس : مشاري راشد العفاسي توزيع : حمد المانع#الكويت_ترحب_محمد_بن_سلمان #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان https://t.co/GPzyBXc3GQ pic.twitter.com/aDjo58HRVM— مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) September 28, 2018
أهلا يا شيخ! أنسيت قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون — Abdullah Moataz (@AMusnady) September 28, 2018
ضاعت هيبتك يا مشاري..فرّطت في مقام العلماء لتصبح مع مشايخ السلطان!! — ahmad (@AhmadAly2003) September 28, 2018
على اي مذهب تم تلحينها يا شيخ ؟! — مَيْسَره (@bi007gcp) September 28, 2018
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )) البقرة آية 281— لبا كبدش (@Bad7555) September 28, 2018
ناقص نرقص بعد يا شيخ ! — M.A.A (@Mr_Alabbadi) September 28, 2018