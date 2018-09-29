العفاسي يتغنى بمحمد بن سلمان ويثير جدلاً- (فيديو)

“القدس العربي”: تغنى القارئ الكويتي مشاري العفاسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في انشودة جديدة، أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العفاسي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأنشودة الجديدة التي حملت اسم “العزم”، تأتي بمناسبة قرب زيارة بن سلمان إلى الكويت.

وجاء في كلماتها: “إنت الأمل وإنت العزم.. من دار سلمان الحزم.. راعي مكان ومن ضيف.. وحنا ترى إخوانك لزم”.

“مصيرنا واحد ترى.. مهما في هالدنيا جرى. المملكة هي الكويت.. وخل يدري اللي ما درى”.

أهلا يا شيخ! أنسيت قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون — Abdullah Moataz (@AMusnady) September 28, 2018

ضاعت هيبتك يا مشاري.. فرّطت في مقام العلماء لتصبح مع مشايخ السلطان!! — ahmad (@AhmadAly2003) September 28, 2018

على اي مذهب تم تلحينها يا شيخ ؟! — مَيْسَره (@bi007gcp) September 28, 2018

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )) البقرة آية 281 — لبا كبدش (@Bad7555) September 28, 2018

ناقص نرقص بعد يا شيخ ! — M.A.A (@Mr_Alabbadi) September 28, 2018