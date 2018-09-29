الحكومة اليمنية تنتقد تمديد مجلس حقوق الإنسان لمهمة فريق الخبراء الأممي

صنعاء: قال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، السبت، إن انقسام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول مهمة الفريق الأممي المعني بالتحقيق في الانتهاكات، سيقلل من فاعلية قرارات المجلس مستقبلا في كل دول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ” سبأ” عن عسكر قوله، إن “الجميع لاحظوا الانقسام الواضح، الذي ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس”.

واستغرب مما وصفه بـ” تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية( الدول العربية الداعمة للحكومة الشرعية) للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة الشرعية”.

يأتي تصريح الوزير اليمني، بعد أن وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس على التمديد لفترة فريق الخبراء الأمميين البارزين، لمواصلة مهمته في التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، رغم اعتراض الحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف العربي من بينها السعودية والإمارات.

وكان فريق الخبراء الأمميين، قد أصدر تقريرا له حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وذلك نهاية آب /اغسطس الماضي.

وحمل التقرير، التحالف العربي، الذي يدعم الحكومة اليمنية، المسؤولية عن سقوط معظم الضحايا المدنيين في البلاد.

وترفض الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، التمديد لهذا الفريق، بعد اتهامه بـ “الانحياز لصف جماعة أنصار الله الحوثية”.(د ب أ)