أحلام تتراجع عن مقاطعة مواقع التواصل وتنشر صورة جريئة!- (شاهد)

لندن – “القدس العربي”: تراجعت الفنانة الإماراتية أحلام، عن قرارها المفاجئ بالابتعاد عن مواقع التواصل، لحين إنتهائها من تسجيل ألبومها الجديد، حيث استمرت بمشاركة صورها ومقاطع الفيديو.

ونشرت أحلام على “انستغرام”، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تحتفل بيوم ميلاد زوجها مبارك الهاجري، كما نشرت أيضا مجموعة صور مع المصمم العالمي زهير مراد، بالاضافة الى نشرها صورة لها مع زوجها في باريس، وعلقت قائلة: “في مدينة الحب والفاشن والجمال مع الحب”.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Sep 28, 2018 at 12:32pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Sep 26, 2018 at 2:42pm PDT

كما استمرت أحلام بنشر الصور والفيديوهات على خاصية “الستوريز” للترويج لمنتجاتها الخاصة التي تعرضها في “بوتيكي”، وكان آخرها كريم الأساس الخاص بها.

وكانت أحلام قد فاجأت متابعيه عندما أعلنت انها ستتوقف عن نشر صورها لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد.