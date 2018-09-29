هروب مئات من نزلاء سجن بعد زلزال إندونيسيا ووفاة مراقب جوي

جاكرتا: ذكرت وسائل إعلام محلية السبت أن مئات من النزلاء فروا من سجن في مدينة بالو الاندونيسية، بعد زلزال قوي تسبب في انهيار جدران السجن.

ونقلت وكالة “أنتارا” الاندونيسية للانباء عن كبير حراس السجن، أدهي يان ريكوه قوله إنه كان هناك 560 نزيلا في السجن، فر أكثر من نصفهم بعد زلزال الجمعة، أعقبته موجات مد عاتية (تسونامي).

وأضاف أن الحراس لم يتمكنوا من منع السجناء من الفرار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن أعداد السجناء كانت تفوق عدد حراس السجن.

ونقل عن أدهي قوله “بالاضافة إلى ذلك، كان الحراس مشغولين أيضا في النجاة بأنفسهم”.

وأضاف أن السلطات لم تحاول إعادة الهاربين للسجن نظرا لأنها كانت منهمكة في مساعدة ضحايا الزلزال وتسونامي.

ومن جهة أخرى، توفي أحد مراقبي الحركة الجوية (21 عاما) بعد تضرر البرج الذي كان يتواجد فيه بسبب الزلزال، طبقا لمدير شركة “إيرناف” الاندونيسية للطيران، يوهانيس سيريت. (د ب أ)