مؤسس “سي إن إن” يكشف عن إصابته بنوع من أنواع الخرف

لوس انجليس: قال الملياردير تيد تيرنر مؤسس قناة (سي إن إن) الإخبارية التلفزيونية إنه يعاني نوعا من أنواع الخرف مما يصيبه بالإرهاق والنسيان.

وقال تيرنر (79 عاما) في مقابلة مع تلفزيون (سي بي إس) التلفزيونية إن الأطباء شخصوا إصابته باضطراب في الدماغ يعرف باسم داء جسيمات ليوي وهو نوع من أنواع الخرف.

وأضاف تيرنر للصحافي تيد كوبل في المقابلة التي ستذاع صباح يوم الأحد “إنه نوع بسيط من مرض الزهايمر. إنه شبيه به ولكنه ليس بنفس درجة السوء. مرض الزهايمر قاتل”.

وبثت (سي بي إس) مقتطفات من المقابلة التي أُجريت في ضيعة تيرنر في مونتانا هذا العام. وأكد مكتب تيرنر تشخيص الحالة.

وقال تيرنر في المقابلة “لا أعاني من ذلك (الزهايمر) ولكني أعاني من… لا يمكنني تذكر اسمه”. وأضاف “الخرف. لا أتذكر اسم المرض الآن”.

وأجاب ردا على سؤال عن الأعراض “التعب… الإرهاق. هذه هي الأعراض الرئيسية والنسيان”.

وأسس تيرنر (سي إن إن) عام 1980 كأول شبكة إخبارية بالاشتراك تعمل على مدار الساعة. وأصبح نائب رئيس مجموعة تايم وارنر الإعلامية لكنه استقال عام 2003 وليست له أي صلة الآن بإدارة الشركة.

ووفقا لجمعية خرف جسيمات ليوي، هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون أمريكي مصاب بالمرض الذي يمكن أن تشمل أعراضه مشاكل في الذاكرة وتغييرات في السلوك.

وكشف تشريح جثة الممثل الكوميدي روبن وليامز الذي انتحر عام 2014 عن إصابته بهذا المرض.